https://ria.ru/20201130/zvonok-1587028877.html

Житель Нижневартовска сделал 1200 безответных звонков в поликлинику

Житель Нижневартовска сделал 1200 безответных звонков в поликлинику

Поликлиника №2 в Нижневартовске (ХМАО) увеличит число диспетчеров после жалоб местного жителя, сделавшего 1200 безответных звонков в попытке вызвать врача на... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:51

2020-11-30T18:51

2020-11-30T18:51

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноя - РИА Новости. Поликлиника №2 в Нижневартовске (ХМАО) увеличит число диспетчеров после жалоб местного жителя, сделавшего 1200 безответных звонков в попытке вызвать врача на дом для своей матери, сообщили РИА Новости в региональном департаменте здравоохранения.Ранее житель Нижневартовска опубликовал в соцсетях видеозапись, набравшую уже свыше 50 тысяч просмотров. На кадрах мужчина жалуется диспетчерам местной поликлиники, что не может дозвониться, чтобы вызвать врача на дом для пожилой матери, у которой поднялась температура.По словам югорчанина, он звонил в медучреждение 1200 раз, в итоге ему пообещали, что врач приедет, но в течение трех дней этого не произошло, поэтому пришлось идти в поликлинику лично. Мужчина также начал звонить в медучреждение при сотрудниках организации и обратил внимание, что диспетчеры сняли трубку с аппарата и положили ее на стол, из-за чего "дозвониться было нереально".В комментариях к публикации представитель депздрава пояснил, что медучреждение приняло решение "об усилении диспетчерской службы поликлиники №2". Так, в помощь основному сотруднику будет прикреплен дополнительный диспетчер для разгрузки телефонной линии. Кроме того, в трех регистратурах амбулаторий подключат мессенджер WhatsApp для оперативного приема и отработки вызовов на дом."Специалист выделен, установлены три линии WhatsApp, протестированы. С завтрашнего дня начинают работать в штатном режиме", - уточнили в понедельник РИА Новости в департаменте здравоохранения.Жалобы на безуспешные попытки оперативно вызвать врача на дом поступают и в соцсети главы региона Натальи Комаровой. Во время недавнего прямого эфира она вместе с блогерами инициировала "дозвон" в ряд медучреждений, в одном из них ответа от диспетчеров дождаться так и не удалось. Губернатор Югры попросила руководителей поликлиник обратить внимание на эти ситуации, подчеркнув, что они влияют на спокойствие и уровень тревожности граждан, а значит - на объемы работы самих врачей.

https://ria.ru/20201115/porazhenie-1584707913.html

https://ria.ru/20201021/tualet-1580898897.html

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россия, ханты-мансийский автономный округ, whatsapp inc., наталья комарова, нижневартовск, происшествия