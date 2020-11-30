https://ria.ru/20201130/zond-1586891468.html

Китайский зонд "Чанъэ-5" готовится к мягкой посадке на поверхность Луны

Китайский зонд "Чанъэ-5" готовится к мягкой посадке на поверхность Луны

Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" в понедельник успешно отделился от орбитального блока, далее будет выбран подходящий момент для осуществления... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T06:35

2020-11-30T06:35

2020-11-30T06:35

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ПЕКИН, 30 ноя – РИА Новости. Посадочный модуль китайского зонда "Чанъэ-5" в понедельник успешно отделился от орбитального блока, далее будет выбран подходящий момент для осуществления мягкой посадки в заданном районе на поверхности Луны для сбора образцов грунта, говорится в сообщении программы Китая по изучению Луны.Орбитальный модуль с возвращаемым аппаратом будет продолжать полет по орбите высотой примерно 200 километров и ожидать последующей стыковки.Посадочный модуль и модуль для взлета в подходящее время осуществят мягкую посадку в заданном районе на видимой стороне Луны, после чего начнутся работы по автоматическому сбору лунного грунта при помощи установленных на спусковом аппарате бурового устройства и манипулятора с ковшом. Образцы собранного грунта будут загружены в специальный контейнер аппарата для взлета, который должен состыковаться с орбитальным модулем, после чего контейнер с грунтом будет перегружен в возвращаемый аппарат.Китай утром 24 ноября запустил возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который должен совершить посадку на Луну, собрать образцы лунного грунта и вернуться с ними на Землю. Миссия рассчитана на 23 дня. Ожидается, что аппарат доставит на Землю около 2 килограммов реголита. Это первый за 44 года космический аппарат, отправленный за грунтом Луны. В случае успеха Китай станет третьей страной после США и СССР, кто смог осуществить подобную миссию.Аппарат "Чанъэ-5" общим весом 8,2 тонны состоит из орбитального модуля, спускаемого аппарата, модуля для взлета с поверхности Луны и возвращаемого модуля. Аппарат должен прилуниться у пика Рюмкера в Океане Бурь на видимой стороне Луны, собрать реголит и вернуться на Землю 16 или 17 декабря в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия. Но до этого китайские специалисты должны впервые в истории космических исследований КНР провести автоматический отбор образцов грунта на другом небесном теле, осуществить взлет с поверхности Луны и стыковку двух модулей на лунной орбите.Зонд "Чанъэ-5" изначально планировалось запустить в конце ноября 2017 года, однако из-за аварии ракеты-носителя "Чанчжэн-5" в июле 2017 года миссию пришлось отложить. Миссию назначали на конец 2019 года, однако она вновь была отложена.Китайская программа зондирования Луны "Чанъэ" включает в себя три этапа: облет вокруг спутника Земли ("Чанъэ-1" и "Чанъэ-2"), посадка на Луну ("Чанъэ-3" и "Чанъэ-4") и возвращение с Луны на Землю ("Чанъэ-5" и "Чанъэ-6"). Миссия "Чанъэ-7" предполагает общее исследование Южного полюса Луны, в том числе комплексное зондирование лунного рельефа. "Чанъэ-8", кроме научных исследований, должен провести на лунной поверхности ключевые испытания ряда технологий.

https://ria.ru/20201124/zond-1586007107.html

https://ria.ru/20201125/luna-1586196761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, луна, южный полюс, космос - риа наука, пекин, китай, сша