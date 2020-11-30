https://ria.ru/20201130/zivert-1586640295.html

Клип Zivert на трек "Многоточия" набрал более миллиона просмотров

Клип Zivert на трек "Многоточия" набрал более миллиона просмотров

Черно-белый клип в духе хоррора Альфреда Хичкока "Психо" (1960) на трек "Многоточия" певицы Юлии Зиверт, известной под псевдонимом Zivert, набрал на YouTube... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T00:29

2020-11-30T00:29

2020-11-30T00:29

культура

юлия зиверт (zivert)

музыка

новости культуры

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Черно-белый клип в духе хоррора Альфреда Хичкока "Психо" (1960) на трек "Многоточия" певицы Юлии Зиверт, известной под псевдонимом Zivert, набрал на YouTube более миллиона просмотров. Это доказывает героиня Зиверт, которая работает официанткой в ресторане "Любовь". Ежедневно наблюдая за влюбленными парочками, она не выдерживает и с помощью лома крадет главный символ заведения – фигуру в виде сердца. Героиня поначалу радуется тому, что и в ее жизни наконец-то появилась любовь, но внезапно краденное сердце начинает увеличиваться в размерах и в результате поглощает ее. Видео снял режиссер Алексей Куприянов, известный по работе над документальным фильмом "Алла Пугачева. Тот самый концерт" (2019). Зрители в комментариях написали, что видео получилось "стильным" и "со смыслом". "Инсценировка из фильма "Психо" – тонко, оригинально со вкусом", – считает Артем Воронин: "Клип непредсказуемый и необычный. Не похож на другие. Создателям "браво", – подчеркнула Gentle Miss.

https://ria.ru/20200807/1575499017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия зиверт (zivert), музыка, новости культуры