https://ria.ru/20201130/zivert-1586640295.html
Клип Zivert на трек "Многоточия" набрал более миллиона просмотров
Клип Zivert на трек "Многоточия" набрал более миллиона просмотров
Черно-белый клип в духе хоррора Альфреда Хичкока "Психо" (1960) на трек "Многоточия" певицы Юлии Зиверт, известной под псевдонимом Zivert, набрал на YouTube... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T00:29
2020-11-30T00:29
2020-11-30T00:29
культура
юлия зиверт (zivert)
музыка
новости культуры
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Черно-белый клип в духе хоррора Альфреда Хичкока "Психо" (1960) на трек "Многоточия" певицы Юлии Зиверт, известной под псевдонимом Zivert, набрал на YouTube более миллиона просмотров. Это доказывает героиня Зиверт, которая работает официанткой в ресторане "Любовь". Ежедневно наблюдая за влюбленными парочками, она не выдерживает и с помощью лома крадет главный символ заведения – фигуру в виде сердца. Героиня поначалу радуется тому, что и в ее жизни наконец-то появилась любовь, но внезапно краденное сердце начинает увеличиваться в размерах и в результате поглощает ее. Видео снял режиссер Алексей Куприянов, известный по работе над документальным фильмом "Алла Пугачева. Тот самый концерт" (2019). Зрители в комментариях написали, что видео получилось "стильным" и "со смыслом". "Инсценировка из фильма "Психо" – тонко, оригинально со вкусом", – считает Артем Воронин: "Клип непредсказуемый и необычный. Не похож на другие. Создателям "браво", – подчеркнула Gentle Miss.
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юлия зиверт (zivert), музыка, новости культуры
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Черно-белый клип в духе хоррора Альфреда Хичкока "Психо" (1960) на трек "Многоточия" певицы Юлии Зиверт, известной под псевдонимом Zivert, набрал на YouTube более миллиона просмотров.
"Любовь нельзя украсть. Любовь нельзя купить. Нельзя забрать, привязать, придумать. Ее можно лишь найти", – говорится в описании ролика.
Это доказывает героиня Зиверт, которая работает официанткой в ресторане "Любовь". Ежедневно наблюдая за влюбленными парочками, она не выдерживает и с помощью лома крадет главный символ заведения – фигуру в виде сердца. Героиня поначалу радуется тому, что и в ее жизни наконец-то появилась любовь, но внезапно краденное сердце начинает увеличиваться в размерах и в результате поглощает ее.
Видео снял режиссер Алексей Куприянов, известный по работе над документальным фильмом "Алла Пугачева. Тот самый концерт" (2019).
Зрители в комментариях написали, что видео получилось "стильным" и "со смыслом".
"Инсценировка из фильма "Психо" – тонко, оригинально со вкусом", – считает Артем Воронин: "Клип непредсказуемый и необычный. Не похож на другие. Создателям "браво", – подчеркнула Gentle Miss.