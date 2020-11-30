https://ria.ru/20201130/zima-1586919017.html

Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

Устойчивый снежный покров сформируется в Москве на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:10

2020-11-30T11:10

2020-11-30T23:04

татьяна позднякова

погода

москва

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Устойчивый снежный покров сформируется в Москве на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в ночь на вторник ожидается мокрый снег, днем он сохранится."Температура воздуха начнет понижаться, в течение суток в столице от минус одного до плюс одного, по области минус четыре — плюс один. Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в один-три сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной", — отметила Позднякова.Синоптик добавила, что в среду днем температура в Москве понизится до минус одного-трех градусов, по области до минус шести. В четверг ночная температура понизится до минус четырех-шести, днем минус один-три, но осадков не ожидается.

https://ria.ru/20201128/vilfand-1586709621.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна позднякова, погода, москва, общество