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Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима
Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима
Устойчивый снежный покров сформируется в Москве на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:10
2020-11-30T11:10
2020-11-30T23:04
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Устойчивый снежный покров сформируется в Москве на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в ночь на вторник ожидается мокрый снег, днем он сохранится."Температура воздуха начнет понижаться, в течение суток в столице от минус одного до плюс одного, по области минус четыре — плюс один. Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в один-три сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной", — отметила Позднякова.Синоптик добавила, что в среду днем температура в Москве понизится до минус одного-трех градусов, по области до минус шести. В четверг ночная температура понизится до минус четырех-шести, днем минус один-три, но осадков не ожидается.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Устойчивый снежный покров сформируется в Москве
на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова
.
"На неделе погода будет меняться, сегодня у нас еще осенний день, пасмурный, без снежного покрова, если и будут приниматься осадки, то в виде мелкого дождика. С 1 декабря характер погоды будет меняться", — сообщила Позднякова.
По ее словам, в ночь на вторник ожидается мокрый снег, днем он сохранится.
"Температура воздуха начнет понижаться, в течение суток в столице от минус одного до плюс одного, по области минус четыре — плюс один. Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в один-три сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной", — отметила Позднякова.
Синоптик добавила, что в среду днем температура в Москве понизится до минус одного-трех градусов, по области до минус шести. В четверг ночная температура понизится до минус четырех-шести, днем минус один-три, но осадков не ожидается.
"Такая настоящая зимняя погода со снежком сохранится и в последующие дни. Ночная температура будет постепенно понижаться до минус четырех-девяти, днем минус один-шесть. Закончится неделя облачной погодой с небольшим снежком, температура воздуха будет близка к климатической норме", — заключила синоптик.