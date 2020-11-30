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Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима
Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима
Устойчивый снежный покров сформируется в Москве на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:10
2020-11-30T23:04
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Устойчивый снежный покров сформируется в Москве на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.По ее словам, в ночь на вторник ожидается мокрый снег, днем он сохранится."Температура воздуха начнет понижаться, в течение суток в столице от минус одного до плюс одного, по области минус четыре — плюс один. Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в один-три сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной", — отметила Позднякова.Синоптик добавила, что в среду днем температура в Москве понизится до минус одного-трех градусов, по области до минус шести. В четверг ночная температура понизится до минус четырех-шести, днем минус один-три, но осадков не ожидается.
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали, когда в Москву придет зима

11:10 30.11.2020 (обновлено: 23:04 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЖенщина с собакой в парке "Братцево" в Москве
Женщина с собакой в парке Братцево в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Устойчивый снежный покров сформируется в Москве на текущей неделе, постепенно температура днем будет опускаться до минус шести, ночью до минус девяти, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"На неделе погода будет меняться, сегодня у нас еще осенний день, пасмурный, без снежного покрова, если и будут приниматься осадки, то в виде мелкого дождика. С 1 декабря характер погоды будет меняться", — сообщила Позднякова.

По ее словам, в ночь на вторник ожидается мокрый снег, днем он сохранится.
"Температура воздуха начнет понижаться, в течение суток в столице от минус одного до плюс одного, по области минус четыре — плюс один. Не исключено, что завтра утром сформируется снежный покров в один-три сантиметра. Этот снежный покров уже таять не будет, потому что в последующие дни среднесуточная температура будет слабоотрицательной", — отметила Позднякова.
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Синоптик добавила, что в среду днем температура в Москве понизится до минус одного-трех градусов, по области до минус шести. В четверг ночная температура понизится до минус четырех-шести, днем минус один-три, но осадков не ожидается.

"Такая настоящая зимняя погода со снежком сохранится и в последующие дни. Ночная температура будет постепенно понижаться до минус четырех-девяти, днем минус один-шесть. Закончится неделя облачной погодой с небольшим снежком, температура воздуха будет близка к климатической норме", — заключила синоптик.

 
Татьяна ПоздняковаПогодаМоскваОбщество
 
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