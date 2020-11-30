https://ria.ru/20201130/zhivotnye-1586666555.html

"Тяжело об этом говорить". В чем обвиняют владельца крымского "Тайгана"

"Тяжело об этом говорить". В чем обвиняют владельца крымского "Тайгана"

В крымском парке львов "Тайган" хищников стравливают "ради развлечения посетителей" — с таким заявлением выступили владелец погибшего там недавно зверя и... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:00

2020-11-30T08:00

2020-11-30T15:49

лев

сафари-парк "тайган"

республика крым

защита животных

животные

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. В крымском парке львов "Тайган" хищников стравливают "ради развлечения посетителей" — с таким заявлением выступили владелец погибшего там недавно зверя и волонтеры, которые работали в крупнейшем питомнике. По их словам, дикие животные находятся на огражденной тесной территории, за которую бьются насмерть. Общественники обвиняют руководство парка в отсутствии условий для подобающего содержания такого количества львов. Также указывают на то, что доподлинно никому не известно, сколько особей погибает в драках и что потом делают с убитыми. Погиб в дракеЛьва по имени Али москвичу Усману подарили в 2016 году. Хищник тогда был совсем маленький — с обычного кота. "У меня частный дом, проблем с тем, чтобы его приютить, не возникло. Алишка быстро рос. Когда рычал — стены тряслись, — вспоминает Усман. — Я построил для него вольер. Он стал жить, можно сказать, отдельно. Не получалось видеться каждый день. Он очень по мне скучал. Когда видел, по привычке кидался обниматься, а весил уже под 300 килограммов. Играть было достаточно сложно. Тогда я задумался, что это для Алишки — не жизнь".В 2018-м Усман передал льва в крымский парк "Тайган". Старался время от времени навещать его. Сотрудники крупнейшего в Европе питомника периодически отправляли фото и видео с Али. Собеседник признается: и в мыслях не было, что с ним может быть что-то не так. В середине ноября этого года волонтеры сообщили Усману, что Али давно не видно. "Тогда я начал "копать". И выяснил, что мой питомец погиб в драке — на него напали взрослые львы. Мне тяжело об этом говорить. Отправляя его туда, я думал, что делаю все правильно…" Усману не сказали, что с останками Али — "сожгли, похоронили или же бросили на растерзание". Теперь он собирает документы и намерен обратиться в суд. "Нет шансов""В "Тайгане" есть зона свободного выгула — около 20 гектаров. Туда выпускают одновременно тех, кому быть на одной территории нельзя. Встречаются представители разных прайдов (львиных семейств). Это и провоцирует стычки, — рассказывает РИА Новости общественник, юрист и зоозащитник Александр Хаминский. — Четырехлетний и десятилетний лев — не одно и то же. У младшего перед старшим нет шансов. Если в дикой природе слабый может развернуться и убежать, то когда кругом заборы — без вариантов".Львов в искусственную саванну выпускают из вольеров. Над участком установили небольшой прогулочный мост. Посетители наблюдают за хищниками с высоты около пяти метров. И нередко видят "гладиаторские бои". Гибель Али, говорят активисты, случай далеко не единичный. Так, этим летом стая взрослых кошек растерзала львицу Азизу. Кадры с жестокой расправой разлетелись в Сети. "Это хищники. Их предназначение — убивать. Если это произошло и вы стали свидетелями такой сцены, нужно увести ребенка (если вы не можете ему объяснить, что происходит) и не выкладывать это жестокое видео. Вины директора нет — он не соучастник, он никого не убил", — так прокомментировал ситуацию с Азизой во время одной из экскурсий создатель сафари-парка Олег Зубков.Через некоторое время шумиха вокруг истории с Азизой утихла. Новость о смерти Али вновь обнажила проблему. Волонтеры сафари-парка сами вышли на общественников с информацией, что Алишка — не единственная жертва этой осенью. "Как нам рассказали, Али был в составе среднего прайда, — продолжает Александр Хаминский. — Вместе с ним — еще четыре льва и две львицы. Витя, Филя, Алекс, Марсель. И Симона с Афиной".Началось все с того, что Марселя и львиц выпустили в саванну. "Симона окотилась. Без защиты прайда ее львята погибли. Афину подрали — никто не знает, жива ли. Она, кстати, родила Али детей. Котят, как нам передали волонтеры, заперли в отдельном вольере". Волонтер "Тайгана" Анна (имя изменено) сообщила юристу (запись разговора есть в распоряжении редакции), что Марсель еще жив. Она также объяснила, что произошло с другими хищниками из среднего прайда. "Когда львиц отправили в саванну, на подмогу им двинулись Витя с Филей — перелезли через забор. Они смогли дать отпор старшим. Все устаканилось на время. Затем на них напали. Филю убили. Последний раз его видели 6 ноября. О нем у нас все знали — ведь в его спасении участвовал Филипп Киркоров". Певец приезжал в "Тайган" в 2016-м — во время экскурсии львица загрызла двух чужих детенышей. Третьего удалось вовремя оттащить в сторону.Через пару дней после исчезновения Фили, в саванну выпустили Али и "чудом уцелевшего" Витю. "Они в итоге разделили участь Фили. Самого старшего из прайда — Алекса — оставили в вольере. Если бы он был рядом, взял бы своим авторитетом и, возможно, спас их".В атаку на новичков идут не все — есть пара львов, держащих нейтралитет. "Часто нападение инициируют львицы — они, как правило, душат. А потом подключаются мальчишки. Наносят несовместимые с жизнью травмы: ломают позвоночник, валят на спину. Животные умирают, истекая кровью. Никому не известно, что потом делают с трупами". Анна утверждает: учет животных не ведется, некоторых хищников недокармливают: "Сытый лев не станет ходить вдоль мостка, смотреть голодными глазами на посетителей и выпрашивать угощение".Что касается разлуки львиц с детенышами, то, по словам Анны, это "обычная история". "Придумывают отговорки, мол, мать — кукушка, поэтому выхаживать котят приходится сотрудникам. Самка вообще на протяжении двух (а то и больше) лет находится рядом с детенышем. А разделяют их, чтобы она снова загуляла". Разлучают мать с котятами не случайно: "Все как у собачников-разведенцев. Маленьких львят выкармливают до двух-трех недель, потом распродают. А после уже подросших хищников возвращают обратно".Котят, продолжает Анна, запирают в отдельном вольере и "таскают по фотосессиям". На сайте сафари-парка, к слову, указано: стоимость снимка с животным — тысяча рублей. Гости, остановившиеся в отеле на территории "Тайгана", могут заказать к себе в номер львенка: три тысячи за 15 минут.Александр Хаминский замечает: прийти сейчас в "Тайган" с проверкой не так просто. Плановые обходы приостановлены из-за пандемии. А добиться внепланового сложно: должны быть стопроцентные доказательства внутренних правонарушений. "Дело в том, что лицензия для организаций, где содержатся животные, станет обязательной только с 1 января 2022-го. В ней пропишут требования к сотрудникам, условиям содержания. Вот тогда и можно будет явиться с проверкой беспрепятственно и спросить по полной", — объясняет юрист.Общественник подчеркивает: согласно ФЗ "Об ответственном обращении с животными", сотрудники питомников должны следить за тем, чтобы хищники не наносили друг другу вред. "Получается, в данном случае люди регулируют выпуск хищников из вольеров на свободный выгул самостоятельно. Они прекрасно понимают, кого можно на одну территорию, а кого — нет". Хаминский готовит обращение к главе Республики Крым, в прокуратуру, Россельхознадзор и Роспотребнадзор."Корю себя до сих пор"Сам Зубков не отрицает, что в "Тайгане" ежегодно погибают львы. На одной из видеозаписей, которую передала зоозащитница из Крыма на анонимной основе, директор рассказывает посетителям, что "каждый год в сафари убивают пять-шесть львов или львиц". На вопрос, почему хищники дерутся, владелец парка отвечает так: "За мясо, за территорию. Проснулись с плохим настроением". Убитых, отмечает он, хоронят — в этом, правда, зоозащитники сильно сомневаются.Первое время, говорит Федоров, ему присылали отчеты с иллюстрациями. "Чтобы вызволить Боню у фотоживодеров, мы организовали сбор средств. Люди, принимавшие участие в спасении, интересовались ее жизнью. Мы выкладывали в соцсетях кадры, которые нам отправляли. А через несколько месяцев стало нечего показывать: из "Тайгана" приходили только старые фото. Тогда мы и заподозрили неладное".Федоров считает, что Боня погибла так же, как и Али. "Я уверен, что ее растерзали в первый же день, как выпустили на эту поляну — саванной такое точно не назовешь. Зубков же все отрицает — говорит, что она жива, просто бегает где-то".Собеседник обращает внимание: в "Тайгане" на двадцати гектарах живут около 40 особей. А в дикой природе на таком участке обитает только один прайд — от пяти до семь львов. Животным тесно. К тому же территория огорожена — крайне сложно не заметить или потерять хищника.Еще в 2018-м Федоров попросил помощи в Государственном комитете ветеринарии республики. Чиновники подали в суд. В декабре 2019-го вынесли постановление: предъявить львицу ветеринарам для осмотра. Представители зоопарка обратились с апелляцией в Верховный суд Крыма. Там вердикт оставили без изменения. "Но Зубков до сих пор стоит на своем. Жива — и все. Где же она тогда? Если жива, в чем проблема показать ее? — недоумевает Федоров. — Даже судебные приставы к нему пробиться не могут (исполнительный лист есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Он просто плюет на всех!"Этим летом "Велес" подал иск на зоопарк "Сказка" (директор — Зубков, "Тайган" считается филиалом) в Арбитражный суд Крыма с требованием предъявить Боню. Первое заседание состоялось в ноябре. Следующее запланировано на декабрь. К слову, в петербургском реабилитационном центре есть две львицы, родившиеся в ялтинской "Сказке" — Киара и Симона. Как говорит зоозащитник, до того, как они появились в центре, зоопарк их продал фотоживодерам. "Животные гибнут, рвут друг друга на части от того, что их стравливают, — возмущается Федоров. — То, что происходит в "Тайгане", пора прекратить!" "Бои никогда не устраивались"Мы обратились за комментарием к создателю и директору ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган" Олегу Зубкову по поводу гибели Али и других хищников, о которых рассказывали волонтеры."Информационная политика нашего парка не предусматривает давать комментарии по слухам, распространяемым в Сети. В случае гибели животных на территории парка с останками мы поступаем согласно требованиям российского законодательства и заключенных договоров на утилизацию биологических отходов", — сказал Зубков. И добавил: львы, тигры и другие животные числятся в парке "не по кличкам и именам", а "по списочному составу и количеству особей".Комментировать ситуацию с Боней директор не стал, сославшись на то, что идут судебные разбирательства. Он заверил, что обязательно проинформирует общественность, чем все закончится. "Любые недовольства, жалобы посетителей тщательно проверяются контролирующими органами и не имеют никакого документального подтверждения".Олег Зубков утверждает: "бои львов" в парке, который посещают десятки тысяч людей в год (в том числе и дети), "никогда не устраивались и не устраиваются". Это, как он сам отметил, противоречит не только действующему законодательству, но и политике "Тайгана".

https://ria.ru/20190802/1557088719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лев, сафари-парк "тайган", республика крым, защита животных, животные, общество