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Кузнецова сообщила о росте числа жалоб на работу органов опеки
Кузнецова сообщила о росте числа жалоб на работу органов опеки
Количество жалоб на работу органов опеки и попечительства в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ выросло в пять раз за 2020 год, заявила детский... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:56
2020-11-30T15:22
татьяна голикова
владимир путин
россия
анна кузнецова
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество жалоб на работу органов опеки и попечительства в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ выросло в пять раз за 2020 год, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.Ранее омбудсмен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что нужна реформа всей системы. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что для обеспечения полноценной работы органам опеки и попечительства требуется более 6 тысяч новых сотрудников.
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татьяна голикова, владимир путин, россия, анна кузнецова, общество

Кузнецова сообщила о росте числа жалоб на работу органов опеки

14:56 30.11.2020 (обновлено: 15:22 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество жалоб на работу органов опеки и попечительства в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ выросло в пять раз за 2020 год, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.

"В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка количество жалоб на деятельность опеки и попечительства за три года выросло на 23%, в целом за этот год, по предварительным данным, рост составил примерно в пять раз", - сказала Кузнецова в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

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22 сентября, 14:35
Крепостные дети, или Как органы опеки мешают улучшать жилищные условия
Ранее омбудсмен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что нужна реформа всей системы. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что для обеспечения полноценной работы органам опеки и попечительства требуется более 6 тысяч новых сотрудников.
 
Татьяна ГоликоваВладимир ПутинРоссияАнна КузнецоваОбщество
 
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