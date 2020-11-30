Кузнецова сообщила о росте числа жалоб на работу органов опеки
14:56 30.11.2020 (обновлено: 15:22 30.11.2020)
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество жалоб на работу органов опеки и попечительства в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ выросло в пять раз за 2020 год, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.
"В аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка количество жалоб на деятельность опеки и попечительства за три года выросло на 23%, в целом за этот год, по предварительным данным, рост составил примерно в пять раз", - сказала Кузнецова в ходе заседания Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
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Ранее омбудсмен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что нужна реформа всей системы. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что для обеспечения полноценной работы органам опеки и попечительства требуется более 6 тысяч новых сотрудников.