https://ria.ru/20201130/zhaloby-1586974622.html

Кузнецова сообщила о росте числа жалоб на работу органов опеки

Кузнецова сообщила о росте числа жалоб на работу органов опеки

Количество жалоб на работу органов опеки и попечительства в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ выросло в пять раз за 2020 год, заявила детский... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:56

2020-11-30T14:56

2020-11-30T15:22

татьяна голикова

владимир путин

россия

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Количество жалоб на работу органов опеки и попечительства в аппарат уполномоченного по правам ребенка в РФ выросло в пять раз за 2020 год, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова.Ранее омбудсмен на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась на системные сбои органов опеки, заявив, что нужна реформа всей системы. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что для обеспечения полноценной работы органам опеки и попечительства требуется более 6 тысяч новых сотрудников.

https://realty.ria.ru/20200922/opeka-1577598876.html

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2020

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татьяна голикова, владимир путин, россия, анна кузнецова, общество