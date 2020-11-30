https://ria.ru/20201130/zemlya-1586939521.html
Российский ученый оценил названную американским коллегой стоимость Земли
Российский ученый оценил названную американским коллегой стоимость Земли
Директор Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бискало назвал наивной оценку стоимости Земли, произведенную американским ученым, который... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:49
2020-11-30T12:49
2020-11-30T12:49
земля
марс
космос - риа наука
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1400x0_80_0_0_9a5d362fe6103601f498b30564845b0f.jpg
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бискало назвал наивной оценку стоимости Земли, произведенную американским ученым, который подсчитал, что наша планета тянет на 5 тысяч триллионов долларов."Это настолько все наивно и глупо. Уровень Tik Tok, я бы вот так сформулировал", - сказал Бисикало РИА Новости.По данным британской Daily Mail, профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз (США) Грег Лафлин разработал формулу оценки стоимости планет для определения ценности дальнейших исследований изучения той или иной открытой экзопланеты (планет в других звездных системах). Формула учитывает время жизни звезды и ее параметры, возраст, размеры, массу и температуру планеты. Свою формулу он проверил на планетах Солнечной системы. Получилось, что стоимость Земли – 5 квадриллионов долларов, Марса - 16 тысяч долларов, Венеры – один цент.
https://ria.ru/20201119/asteroid-1585427953.html
земля
марс
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_45:0:2776:2048_1400x0_80_0_0_97ca4f7290d83e5d5954ef3dbce9b917.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, марс, космос - риа наука, сша