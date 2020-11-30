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Российский ученый оценил названную американским коллегой стоимость Земли
Российский ученый оценил названную американским коллегой стоимость Земли
Директор Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бискало назвал наивной оценку стоимости Земли, произведенную американским ученым, который... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:49
2020-11-30T12:49
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бискало назвал наивной оценку стоимости Земли, произведенную американским ученым, который подсчитал, что наша планета тянет на 5 тысяч триллионов долларов."Это настолько все наивно и глупо. Уровень Tik Tok, я бы вот так сформулировал", - сказал Бисикало РИА Новости.По данным британской Daily Mail, профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз (США) Грег Лафлин разработал формулу оценки стоимости планет для определения ценности дальнейших исследований изучения той или иной открытой экзопланеты (планет в других звездных системах). Формула учитывает время жизни звезды и ее параметры, возраст, размеры, массу и температуру планеты. Свою формулу он проверил на планетах Солнечной системы. Получилось, что стоимость Земли – 5 квадриллионов долларов, Марса - 16 тысяч долларов, Венеры – один цент.
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земля, марс, космос - риа наука, сша

Российский ученый оценил названную американским коллегой стоимость Земли

12:49 30.11.2020
 
© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / dynamicfoto
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Директор Института астрономии Российской академии наук Дмитрий Бискало назвал наивной оценку стоимости Земли, произведенную американским ученым, который подсчитал, что наша планета тянет на 5 тысяч триллионов долларов.
"Это настолько все наивно и глупо. Уровень Tik Tok, я бы вот так сформулировал", - сказал Бисикало РИА Новости.
По данным британской Daily Mail, профессор астрономии и астрофизики Калифорнийского университета в Санта-Круз (США) Грег Лафлин разработал формулу оценки стоимости планет для определения ценности дальнейших исследований изучения той или иной открытой экзопланеты (планет в других звездных системах). Формула учитывает время жизни звезды и ее параметры, возраст, размеры, массу и температуру планеты. Свою формулу он проверил на планетах Солнечной системы. Получилось, что стоимость Земли – 5 квадриллионов долларов, Марса - 16 тысяч долларов, Венеры – один цент.
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