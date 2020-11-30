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Россия увеличит количество запусков грузовых кораблей на МКС

Россия увеличит количество запусков грузовых кораблей на МКС

Россия в 2021 году увеличит количество запусков грузовых кораблей "Прогресс МС" на МКС по сравнению с 2020 годом, вместо двух отправит три "грузовика",... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T03:14

2020-11-30T03:14

2020-11-30T03:14

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

москва

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Россия в 2021 году увеличит количество запусков грузовых кораблей "Прогресс МС" на МКС по сравнению с 2020 годом, вместо двух отправит три "грузовика", говорится в проекте плана пилотируемых запусков к МКС на следующий год (материалы имеются в распоряжении РИА Новости).Согласно плану пусков, запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" планируется на 15 февраля, "Прогресс МС-17" - на 30 июня, а "Прогресс МС-18" - на 28 октября.В текущем году Россия отправляла на МКС "грузовики" дважды - 25 апреля и 23 июля.Кроме того, в следующем году запланирован запуск специализированной версии грузового корабля "Прогресс" - "Прогресс М-УМ". В отличие от обычных транспортных кораблей он привезет на станцию не грузы для экипажа, а новый узловой модуль "Причал". Отсек будет иметь шесть стыковочных узлов для приема других модулей, а также грузовых и пилотируемых кораблей.Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на деньги США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010).Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С их помощью также проводится коррекция высоты орбиты МКС и ее увод от столкновения с космическим мусором. С 1978 года осуществлены 167 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.

https://ria.ru/20201128/angara-1586748175.html

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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, москва, сша