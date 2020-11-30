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Ведущей телеканала РБК запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Ведущей телеканала РБК запретили въезд на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники заявили, что запретили въезд в страну на три года ведущей новостей российского телеканала РБК из-за посещения Крыма, однако имени ее не... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:27
2020-11-30T17:27
2020-11-30T17:27
рбк (медиагруппа)
одесская область
молдавия
республика крым
севастополь
украина
в мире
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КИЕВ/МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Украинские пограничники заявили, что запретили въезд в страну на три года ведущей новостей российского телеканала РБК из-за посещения Крыма, однако имени ее не назвали; как сообщили РИА Новости в пресс-службе РБК, инцидент не связан с ее профессиональной деятельностью – журналистка возвращалась в Россию после похорон.По данным пресс-службы государственной пограничной службы Украины, пограничники остановили гражданку Молдавии в воскресенье в Одесской области, она планировала на автобусе транзитом проехать в Россию."Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства... Тридцатидевятилетняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого (работала) на других каналах. Летом 2018 года она, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, посещала украинский полуостров. Туда она ездила с территории РФ… За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении украинской погранслужбы."Да, действительно наша коллега попала в такую ситуацию. С ее профессиональной деятельностью это никак не связано. Это была личная поездка, она поехала в Кишинев в связи с трагическими семейными обстоятельствами, на похороны. В России у нее маленький ребенок, поэтому она старалась вернуться как можно быстрее", - рассказали в пресс-службе РБК.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20201126/vezd-1586448145.html
https://ria.ru/20201119/zapret-1585340191.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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рбк (медиагруппа), одесская область, молдавия, республика крым, севастополь, украина, в мире
КИЕВ/МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости.
Украинские пограничники заявили, что запретили въезд в страну на три года ведущей новостей российского телеканала РБК
из-за посещения Крыма
, однако имени ее не назвали; как сообщили РИА Новости в пресс-службе РБК, инцидент не связан с ее профессиональной деятельностью – журналистка возвращалась в Россию после похорон.
По данным пресс-службы государственной пограничной службы Украины
, пограничники остановили гражданку Молдавии
в воскресенье в Одесской области
, она планировала на автобусе транзитом проехать в Россию.
"Во время паспортного контроля в отношении гражданки сработала база данных пограничного ведомства... Тридцатидевятилетняя женщина работает ведущей новостей на телеканале РБК, а до этого (работала) на других каналах. Летом 2018 года она, нарушая порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, посещала украинский полуостров. Туда она ездила с территории РФ… За такие действия пограничники отказали иностранке в пересечении границы и на три года запретили въезд в Украину", - говорится в сообщении украинской погранслужбы.
"Да, действительно наша коллега попала в такую ситуацию. С ее профессиональной деятельностью это никак не связано. Это была личная поездка, она поехала в Кишинев в связи с трагическими семейными обстоятельствами, на похороны. В России у нее маленький ребенок, поэтому она старалась вернуться как можно быстрее", - рассказали в пресс-службе РБК.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".