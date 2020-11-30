Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании более 380 протестующих
© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 384 задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике в воскресенье.
"Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных... на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список обновляется. На данный момент в нем 384 человека. Большинство задержаны в Минске, однако правозащитники сообщают и о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.
Милиция Минска сообщила, что около 250 человек задержаны в столице Белоруссии в воскресенье за участие в несанкционированных акциях протеста. Официальных данных о количестве задержанных в целом по республике на данный момент нет.
Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. В этот раз в Минске сторонники оппозиции собирались в различных районах города в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.