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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201130/zaderzhaniya-1586883717.html
Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании более 380 протестующих
Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании более 380 протестующих
Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 384 задержанных во время несанкционированных акций... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T00:27
2020-11-30T00:27
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 384 задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике в воскресенье."Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных... на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список обновляется. На данный момент в нем 384 человека. Большинство задержаны в Минске, однако правозащитники сообщают и о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.Милиция Минска сообщила, что около 250 человек задержаны в столице Белоруссии в воскресенье за участие в несанкционированных акциях протеста. Официальных данных о количестве задержанных в целом по республике на данный момент нет.Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. В этот раз в Минске сторонники оппозиции собирались в различных районах города в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Правозащитники в Белоруссии заявили о задержании более 380 протестующих

00:27 30.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор ТолочкоСотрудники правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживает участника несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что ему известно минимум о 384 задержанных во время несанкционированных акций протеста в республике в воскресенье.
"Правозащитный центр "Весна" собирает информацию про задержанных... на акции в Минске, а также в других городах", - говорится в сообщении на сайте центра. Там подчеркивается, что список обновляется. На данный момент в нем 384 человека. Большинство задержаны в Минске, однако правозащитники сообщают и о задержаниях участников акций в пригороде Минска, а также в Гродно, Витебске, Ляховичах, Бресте, Лиде, Жодино, Дзержинске, Ивье, Молодечно, Барановичах.
Милиция Минска сообщила, что около 250 человек задержаны в столице Белоруссии в воскресенье за участие в несанкционированных акциях протеста. Официальных данных о количестве задержанных в целом по республике на данный момент нет.
Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. В этот раз в Минске сторонники оппозиции собирались в различных районах города в колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
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