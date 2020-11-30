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Экс-главу иркутского Минздрава задержали по подозрению в хищениях
Экс-главу иркутского Минздрава задержали по подозрению в хищениях
Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева задержана правоохранителями по делу о поставке в регион медицинских масок по фальсифицированным... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:27
2020-11-30T22:20
следственный комитет россии (ск рф)
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 30 ноя — РИА Новости. Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева задержана правоохранителями по делу о поставке в регион медицинских масок по фальсифицированным документам, сообщил РИА Новости источник в правительстве Приангарья.Позднее СУ СК России по Иркутской области подтвердил, что бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева задержана по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 миллионов рублей, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.В середине октября следствие информировало, что арестован главный фигурант уголовного дела о поставке фальсифицированных медицинских масок в медучреждения Приангарья, а всего к ответственности привлечены шесть человек. СК заявлял об ущербе бюджету на 40 миллионов рублей. По данным источника, арестованный является сыном Ледяевой. Сама Ледяева ушла с поста главы регионального Минздрава в середине ноября. В понедельник о ее задержании заявил источник РИА Новости в правительстве области."Сегодня следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России по Иркутской области бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева задержана. По месту жительства проведены обыски. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — говорится в сообщении.Как заявляет следствие, уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области заведено за мошенничество в особо крупном размере по материалам УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области. По версии СК, с мая по октябрь Ледяева, ее сын и ряд других лиц обманным путем похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов.Согласно информации следствия, Ледяева, используя служебное положение, создала условия для заключения Минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств, при этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта.
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следственный комитет россии (ск рф), иркутская область, происшествия

Экс-главу иркутского Минздрава задержали по подозрению в хищениях

11:27 30.11.2020 (обновлено: 22:20 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл ШипицинМинистр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева
Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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ИРКУТСК, 30 ноя — РИА Новости. Экс-министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева задержана правоохранителями по делу о поставке в регион медицинских масок по фальсифицированным документам, сообщил РИА Новости источник в правительстве Приангарья.

"Задержана правоохранителями", — сказал собеседник агентства.

Позднее СУ СК России по Иркутской области подтвердил, что бывший министр здравоохранения Иркутской области Наталья Ледяева задержана по делу о мошенничестве с медицинскими масками на 25 миллионов рублей, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
В середине октября следствие информировало, что арестован главный фигурант уголовного дела о поставке фальсифицированных медицинских масок в медучреждения Приангарья, а всего к ответственности привлечены шесть человек. СК заявлял об ущербе бюджету на 40 миллионов рублей. По данным источника, арестованный является сыном Ледяевой. Сама Ледяева ушла с поста главы регионального Минздрава в середине ноября. В понедельник о ее задержании заявил источник РИА Новости в правительстве области.
"Сегодня следователями СК России при взаимодействии с сотрудниками ФСБ и МВД России по Иркутской области бывший министр здравоохранения Наталия Ледяева задержана. По месту жительства проведены обыски. В настоящее время решается вопрос об избрании ей меры пресечения", — говорится в сообщении.
Как заявляет следствие, уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Иркутской области заведено за мошенничество в особо крупном размере по материалам УФСБ и ГУ МВД по Иркутской области. По версии СК, с мая по октябрь Ледяева, ее сын и ряд других лиц обманным путем похитили из бюджета Иркутской области около 25 миллионов рублей при исполнении государственного контракта на поставку медицинских масок и респираторов.
Согласно информации следствия, Ледяева, используя служебное положение, создала условия для заключения Минздравом региона контракта на поставку защитных медицинских средств, при этом она осознавала, что поставка не будет соответствовать условиям государственного контракта.
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