https://ria.ru/20201130/zaderzhanie-1586903702.html

ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

Задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в Чечне в 1999 году, сообщает в понедельник ФСБ РФ. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:51

2020-11-30T09:51

2020-11-30T18:43

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

шамиль басаев

чеченская республика (чечня)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в Чечне в 1999 году, сообщает в понедельник ФСБ РФ.В ходе того боя погибли 15 и получили ранения 28 российских военных. Поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается.Уголовное дело расследуется по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что задержанные арестованы. Следователи проверяют их на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом."Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - добавила Петренко.Бандиты под общим руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе Червленной из засады напали на военнослужащих ВС РФ. В результате 15 военных погибли, 28 были ранены. Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.Задержания членов банд Басаева и Хаттаба - до сих пор не редкость. Так, в июне и октябре были пойманы четыре участника нападения на Дагестан в 1999 году, когда боевики убили более 280 человек, а в марте во Владимирской области силовики обнаружили бывшего боевика, участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника.

https://ria.ru/20110614/388223786.html

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Арестованы еще два члена банды Шамиля Басаева. Кадры из зала суда Арестованы еще два члена банды Шамиля Басаева. Кадры из зала суда 2020-11-30T09:51 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), шамиль басаев, чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия