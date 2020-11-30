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ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба
ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба
Задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в Чечне в 1999 году, сообщает в понедельник ФСБ РФ. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:51
2020-11-30T18:43
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
шамиль басаев
чеченская республика (чечня)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в Чечне в 1999 году, сообщает в понедельник ФСБ РФ.В ходе того боя погибли 15 и получили ранения 28 российских военных. Поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается.Уголовное дело расследуется по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что задержанные арестованы. Следователи проверяют их на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом."Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - добавила Петренко.Бандиты под общим руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе Червленной из засады напали на военнослужащих ВС РФ. В результате 15 военных погибли, 28 были ранены. Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.Задержания членов банд Басаева и Хаттаба - до сих пор не редкость. Так, в июне и октябре были пойманы четыре участника нападения на Дагестан в 1999 году, когда боевики убили более 280 человек, а в марте во Владимирской области силовики обнаружили бывшего боевика, участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника.
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Арестованы еще два члена банды Шамиля Басаева. Кадры из зала суда
Арестованы еще два члена банды Шамиля Басаева. Кадры из зала суда
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светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), шамиль басаев, чеченская республика (чечня), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба

09:51 30.11.2020 (обновлено: 18:43 30.11.2020)
 
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в Чечне в 1999 году, сообщает в понедельник ФСБ РФ.

"Задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек — участники боестолкновения 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станции "Червленная" Шелковского района Чеченской Республики", — говорится в релизе.

В ходе того боя погибли 15 и получили ранения 28 российских военных. Поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается.
Уголовное дело расследуется по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что задержанные арестованы. Следователи проверяют их на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.
"Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - добавила Петренко.
Бандиты под общим руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе Червленной из засады напали на военнослужащих ВС РФ. В результате 15 военных погибли, 28 были ранены. Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.
Задержания членов банд Басаева и Хаттаба - до сих пор не редкость. Так, в июне и октябре были пойманы четыре участника нападения на Дагестан в 1999 году, когда боевики убили более 280 человек, а в марте во Владимирской области силовики обнаружили бывшего боевика, участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника.
Переговоры В.Черномырдина с Ш.Басаевым об освобождении заложников в Буденновске - РИА Новости, 1920, 14.06.2011
14 июня 2011, 14:39
Шамиль Басаев, вас не слышно!14—19 июня 1995 г. группа террористов численностью 195 человек, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила в заложники более 1600 жителей Буденновска.
 
Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Шамиль БасаевЧеченская республика (Чечня)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
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