ФСБ задержала двух бывших членов банды Басаева и Хаттаба
09:51 30.11.2020 (обновлено: 18:43 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Задержаны два бывших члена банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавшие в убийстве 15 российских военных в Чечне в 1999 году, сообщает в понедельник ФСБ РФ.
"Задержаны уроженцы Чеченской Республики Идалов Асланбек и Идалов Саламбек — участники боестолкновения 4 октября 1999 года в составе бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба с военнослужащими Минобороны России у станции "Червленная" Шелковского района Чеченской Республики", — говорится в релизе.
В ходе того боя погибли 15 и получили ранения 28 российских военных. Поиск других участников вооруженных столкновений с федеральными военными, избежавших наказания, продолжается.
Уголовное дело расследуется по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что задержанные арестованы. Следователи проверяют их на причастность к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.
"Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников банды, совершивших нападение", - добавила Петренко.
Бандиты под общим руководством Басаева и Хаттаба 4 октября 1999 года в районе Червленной из засады напали на военнослужащих ВС РФ. В результате 15 военных погибли, 28 были ранены. Многие участники нападения позже были уничтожены в ходе антитеррористических спецопераций на территории Северного Кавказа.
Задержания членов банд Басаева и Хаттаба - до сих пор не редкость. Так, в июне и октябре были пойманы четыре участника нападения на Дагестан в 1999 году, когда боевики убили более 280 человек, а в марте во Владимирской области силовики обнаружили бывшего боевика, участвовавшего в бою у высоты 776 в Чечне, где погибли 84 псковских десантника.