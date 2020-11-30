Байден назначит экс-главу ФРС Йеллен министром финансов США
17:45 30.11.2020 (обновлено: 17:57 30.11.2020)
© AP Photo / Brennan LinsleyГлава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен
© AP Photo / Brennan Linsley
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США, говорится в заявлении штаба.
"Кандидатура Джанет Йеллен выдвинута на пост министра финансов. В случае утверждения она станет первой женщиной, возглавившей министерство финансов за его 231-летнюю историю, и первым человеком, который занимал должности министра финансов, председателя Совета экономических консультантов и председателя Федеральной резервной службы", - говорится в распространенном заявлении.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.