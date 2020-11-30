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Выборы президента США — 2020
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Байден назначит экс-главу ФРС Йеллен министром финансов США
Байден назначит экс-главу ФРС Йеллен министром финансов США
Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:45
2020-11-30T17:57
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
джанет йеллен
федеральная резервная система сша
сша
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США, говорится в заявлении штаба.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
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дональд трамп, джо байден, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, сша, в мире

Байден назначит экс-главу ФРС Йеллен министром финансов США

17:45 30.11.2020 (обновлено: 17:57 30.11.2020)
 
© AP Photo / Brennan LinsleyГлава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен
Глава Федеральной резервной системы США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© AP Photo / Brennan Linsley
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США, говорится в заявлении штаба.
"Кандидатура Джанет Йеллен выдвинута на пост министра финансов. В случае утверждения она станет первой женщиной, возглавившей министерство финансов за его 231-летнюю историю, и первым человеком, который занимал должности министра финансов, председателя Совета экономических консультантов и председателя Федеральной резервной службы", - говорится в распространенном заявлении.
Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденДжанет ЙелленФедеральная резервная система СШАСШАВ мире
 
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