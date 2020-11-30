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Байден назначит экс-главу ФРС Йеллен министром финансов США

Байден назначит экс-главу ФРС Йеллен министром финансов США

Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:45

2020-11-30T17:45

2020-11-30T17:57

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

джанет йеллен

федеральная резервная система сша

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Избранный, по предварительным данным, президентом США Джо Байден назначит экс-главу Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен министром финансов США, говорится в заявлении штаба.Выборы президента США прошли 3 ноября. Байден, по предварительным данным, набрал до 306 выборщиков от штатов при необходимых 270. Действующий президент Дональд Трамп не признает поражение и оспаривает его в судах ряда штатов.

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дональд трамп, джо байден, джанет йеллен, федеральная резервная система сша, сша, в мире