https://ria.ru/20201130/yazyk-1586961246.html

Санду раскритиковала законопроект о статусе русского языка в Молдавии

Санду раскритиковала законопроект о статусе русского языка в Молдавии

Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что партия социалистов поднимает вопрос об использовании русского языка в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:10

2020-11-30T14:10

2020-11-30T14:10

майя санду

молдавия

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КИШИНЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Избранный президент Молдавии Майя Санду на пресс-конференции в понедельник заявила, что партия социалистов поднимает вопрос об использовании русского языка в работе государственных органов страны для того, чтобы разделить общество.Ранее Партия социалистов зарегистрировала в парламенте законопроект, который предусматривает, что государственные структуры будут обязаны общаться с гражданами страны в том числе и на русском языке."Не видела этого проекта, но знаю, почему социалисты это сделали именно сейчас - они испугались того, что жители страны объединись, чтобы бороться с коррупцией и навести порядок в стране. Этим проектом хотят разделить общество и поднять людей на баррикады", - заявила Санду.Конституционный суд Молдавии 4 июня 2018 года признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.В Молдавии 15 ноября прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Додон. По данным Центральной избирательной комиссии Санду победила на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201127/kirgiziya-1586658964.html

https://ria.ru/20201126/lavrov-1586440448.html

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майя санду, молдавия, ссср, в мире