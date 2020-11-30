https://ria.ru/20201130/yamal-1586927383.html

Празднование девяностолетия Ямала пройдет с учетом эпидобстановки

Празднование девяностолетия Ямала пройдет с учетом эпидобстановки

Девяностолетие Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет отмечаться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщает в понедельник... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:58

2020-11-30T11:58

2020-11-30T11:58

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

салехард

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Девяностолетие Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет отмечаться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."Мы отказались от мероприятий, при проведении которых будет сложно контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. К сожалению, отменили и приезд в округ наших ветеранов – мы не можем подвергать их неоправданному риску. При этом каждого, кто был приглашен, мы поздравим лично и используем все существующие возможности, чтобы выразить нашим уважаемым ветеранам благодарность за их труд и вклад в развитие округа", – рассказал первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев. Его слова приводит пресс-служба.Организаторы постарались, чтобы ограничения не повлияли на праздничное настроение северян. Так, в культурно-деловом центре Салехарда будет организован торжественный концерт ямальских артистов. Планируется, что в зал будут приглашены работники социальной сферы – преимущественно врачи, отличившиеся в борьбе с пандемией, педагоги, а также волонтеры и ямальцы, награждаемые государственными наградами. Рассадка в зале предусмотрена с соблюдением социальной дистанции.Мероприятие запланировано на 11 декабря. Все желающие смогут посмотреть концерт в прямом эфире на официальном сайте правительства ЯНАО, в средствах массовой информации региона и в социальных сетях, уточняют власти.На площадке перед культурно-деловым центром Салехарда будет организована традиционная экспозиция из ледовых скульптур, посвященная 90-летию Ямала."Уличная экспозиция познакомит салехардцев и гостей столицы с культурой и историей региона, особенностями географии, флоры и фауны. Она будет радовать жителей до марта 2021 года. Праздничные ледовые композиции возведут в 24 населенных пунктах округа. Вместе с яркой иллюминацией они станут украшением долгой ямальской зимы и отличным подарком для всех жителей", - говорится в сообщении.Ярким событием станет Обдорская ярмарка, где будет организована продажа продукции ямальских и приглашенных из других регионов товаропроизводителей. Ярмарка также будет полностью устроена на уличных открытых площадках, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20201127/yamal-1586635289.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ямал, салехард, общество