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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20201130/yamal-1586927383.html
Празднование девяностолетия Ямала пройдет с учетом эпидобстановки
Празднование девяностолетия Ямала пройдет с учетом эпидобстановки
Девяностолетие Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет отмечаться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщает в понедельник... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:58
2020-11-30T11:58
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Девяностолетие Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет отмечаться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона."Мы отказались от мероприятий, при проведении которых будет сложно контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. К сожалению, отменили и приезд в округ наших ветеранов – мы не можем подвергать их неоправданному риску. При этом каждого, кто был приглашен, мы поздравим лично и используем все существующие возможности, чтобы выразить нашим уважаемым ветеранам благодарность за их труд и вклад в развитие округа", – рассказал первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев. Его слова приводит пресс-служба.Организаторы постарались, чтобы ограничения не повлияли на праздничное настроение северян. Так, в культурно-деловом центре Салехарда будет организован торжественный концерт ямальских артистов. Планируется, что в зал будут приглашены работники социальной сферы – преимущественно врачи, отличившиеся в борьбе с пандемией, педагоги, а также волонтеры и ямальцы, награждаемые государственными наградами. Рассадка в зале предусмотрена с соблюдением социальной дистанции.Мероприятие запланировано на 11 декабря. Все желающие смогут посмотреть концерт в прямом эфире на официальном сайте правительства ЯНАО, в средствах массовой информации региона и в социальных сетях, уточняют власти.На площадке перед культурно-деловым центром Салехарда будет организована традиционная экспозиция из ледовых скульптур, посвященная 90-летию Ямала."Уличная экспозиция познакомит салехардцев и гостей столицы с культурой и историей региона, особенностями географии, флоры и фауны. Она будет радовать жителей до марта 2021 года. Праздничные ледовые композиции возведут в 24 населенных пунктах округа. Вместе с яркой иллюминацией они станут украшением долгой ямальской зимы и отличным подарком для всех жителей", - говорится в сообщении.Ярким событием станет Обдорская ярмарка, где будет организована продажа продукции ямальских и приглашенных из других регионов товаропроизводителей. Ярмарка также будет полностью устроена на уличных открытых площадках, отмечает пресс-служба.
https://ria.ru/20201127/yamal-1586635289.html
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ямал, салехард, общество

Празднование девяностолетия Ямала пройдет с учетом эпидобстановки

11:58 30.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковВиды города Салехарда
Виды города Салехарда - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. Девяностолетие Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будет отмечаться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, сообщает в понедельник пресс-служба губернатора региона.
"Мы отказались от мероприятий, при проведении которых будет сложно контролировать соблюдение масочного режима и социальной дистанции. К сожалению, отменили и приезд в округ наших ветеранов – мы не можем подвергать их неоправданному риску. При этом каждого, кто был приглашен, мы поздравим лично и используем все существующие возможности, чтобы выразить нашим уважаемым ветеранам благодарность за их труд и вклад в развитие округа", – рассказал первый заместитель директора департамента внешних связей ЯНАО Сергей Урамаев. Его слова приводит пресс-служба.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
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Организаторы постарались, чтобы ограничения не повлияли на праздничное настроение северян. Так, в культурно-деловом центре Салехарда будет организован торжественный концерт ямальских артистов. Планируется, что в зал будут приглашены работники социальной сферы – преимущественно врачи, отличившиеся в борьбе с пандемией, педагоги, а также волонтеры и ямальцы, награждаемые государственными наградами. Рассадка в зале предусмотрена с соблюдением социальной дистанции.
Мероприятие запланировано на 11 декабря. Все желающие смогут посмотреть концерт в прямом эфире на официальном сайте правительства ЯНАО, в средствах массовой информации региона и в социальных сетях, уточняют власти.
На площадке перед культурно-деловым центром Салехарда будет организована традиционная экспозиция из ледовых скульптур, посвященная 90-летию Ямала.
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"Уличная экспозиция познакомит салехардцев и гостей столицы с культурой и историей региона, особенностями географии, флоры и фауны. Она будет радовать жителей до марта 2021 года. Праздничные ледовые композиции возведут в 24 населенных пунктах округа. Вместе с яркой иллюминацией они станут украшением долгой ямальской зимы и отличным подарком для всех жителей", - говорится в сообщении.
Ярким событием станет Обдорская ярмарка, где будет организована продажа продукции ямальских и приглашенных из других регионов товаропроизводителей. Ярмарка также будет полностью устроена на уличных открытых площадках, отмечает пресс-служба.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардОбщество
 
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