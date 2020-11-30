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Экс-разведчик рассказал о попытке Израиля ликвидировать иранского ученого
Экс-разведчик рассказал о попытке Израиля ликвидировать иранского ученого
Израиль в прошлом пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого считал ключевой фигурой в программе по созданию иранского... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:03
2020-11-30T14:03
мохсен фахризаде
иран
израиль
гибель иранского ученого-атомщика при взрыве в тегеране
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Израиль в прошлом пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого считал ключевой фигурой в программе по созданию иранского атомного оружия, но операцию отменили в последний момент, рассказал РИА Новости бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве."Это была не первая операция с попыткой его ликвидировать. Много лет назад об этом рассказывал наш премьер (с 2006 по 2009 г Эхуд) Ольмерт: была запланированная операция по его ликвидации. Операция уже началась. Люди уже вышли на боевые позиции, и оставалось только последнее слово от Ольмерта, чтобы он разрешил... Всё, последние минуты, я говорю "да" – через несколько минут его бы не было. И в этот момент к нему пришла информация: он сказал, что расположение его охраны, как донесли, могло быть также результатом того, что они ждут этого покушения. И он остановил эту операцию. И тогдашний директор Моссада, Мейр Даган, прямо от него вошёл на командный пункт, где все стояли и ждали, помахал головой и сказал: нет, операция отменяется", - сказал Кедми.Внимание израильских спецслужб к Мохсену Фахризаде связано с тем, что, по мнению аналитиков, он считался ключевой фигурой в иранском ядерном проекте."Его примерно можно сравнить с такими фигурами, как Опенгеймер, который руководил ядерным проектом в Соединенных Штатах. Как если бы американцам удалось ликвидировать Курчатова или Зельдовича, который фактически руководили созданием (бомбы в СССР), это тоже нанесло бы колоссальный удар по ядерному проекту Советского Союза. Те, кто это сделал, провел её (операцию) абсолютно хирургически и точно. Иранцы не смогли его защитить", - сказал Кедми.По мнению ветерана израильской разведки, убийство Фахризаде замедлит, но не остановит иранскую ядерную программу. Смерть Фахризаде, с точки зрения эксперта, могла бы быть использована администрацией президента США Дональда Трампа как провокация для нанесения удара по Ирану, в случае если Тегеран попытается отомстить за смерть ядерщика."Но… я не думаю, что кто-нибудь, кто знает Иран, может указать хотя бы на одно неосмысленное действие Ирана, которое привело бы к обострению. Иранцы очень серьезно относятся к этому. И они отлично знают соотношение сил и намерения Трампа и те надежды, которых у них нет и есть в отношении нового президента. Потеряли, да, но зачем им сейчас делать провокацию, которая приведет к намного большему ущербу в Иране? Иранцы никогда этого не делали. Они всегда правильно, грамотно рассчитывают свои шаги", - считает Кедми.Собеседник агентства считает, что публичное обещание руководства Ирана отомстить за гибель ядерщика рассчитано на внутренний пропагандистский эффект. Реальных возможностей для атаки на США, Израиль и их союзников, по мнению эксперта, в настоящее время у Ирана нет."Попытка атаковать американские части, которые находятся на Ближнем Востоке, очень дорого им обойдется. Попытка атаковать Саудовскую Аравию и нефтеперегонные заводы или опреснительные установки для воды – это слишком серьёзный удар, и за этим последует слишком серьезное возмездие. Попытка что-то сделать с Израилем, и тогда Израиль сразу же ударит в надежде на то, что поддержат американцы, может нанести колоссальный ущерб", - сказал Кедми."Чтобы начинать войну, надо иметь достаточную силу и уверенность в том, что она принесёт какие-то результаты – у иранцев на сегодняшний день ничего этого нет", - заключил собеседник агентства.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи ранее сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
https://ria.ru/20201130/iran-1586948878.html
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мохсен фахризаде, иран, израиль, гибель иранского ученого-атомщика при взрыве в тегеране, в мире

Экс-разведчик рассказал о попытке Израиля ликвидировать иранского ученого

14:03 30.11.2020
 
© REUTERS / WANA/Massoud NozariЦеремония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде
Церемония прощания с иранским ученым-ядерщиком Мохсеном Фахризаде в Мешхеде - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© REUTERS / WANA/Massoud Nozari
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ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя - РИА Новости. Израиль в прошлом пытался ликвидировать иранского ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которого считал ключевой фигурой в программе по созданию иранского атомного оружия, но операцию отменили в последний момент, рассказал РИА Новости бывший глава спецслужбы Натив Яков Кедми.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
Вчера, 13:26
В Иране заявили, что установили организатора убийства физика-ядерщика
"Это была не первая операция с попыткой его ликвидировать. Много лет назад об этом рассказывал наш премьер (с 2006 по 2009 г Эхуд) Ольмерт: была запланированная операция по его ликвидации. Операция уже началась. Люди уже вышли на боевые позиции, и оставалось только последнее слово от Ольмерта, чтобы он разрешил... Всё, последние минуты, я говорю "да" – через несколько минут его бы не было. И в этот момент к нему пришла информация: он сказал, что расположение его охраны, как донесли, могло быть также результатом того, что они ждут этого покушения. И он остановил эту операцию. И тогдашний директор Моссада, Мейр Даган, прямо от него вошёл на командный пункт, где все стояли и ждали, помахал головой и сказал: нет, операция отменяется", - сказал Кедми.
Внимание израильских спецслужб к Мохсену Фахризаде связано с тем, что, по мнению аналитиков, он считался ключевой фигурой в иранском ядерном проекте.
"Его примерно можно сравнить с такими фигурами, как Опенгеймер, который руководил ядерным проектом в Соединенных Штатах. Как если бы американцам удалось ликвидировать Курчатова или Зельдовича, который фактически руководили созданием (бомбы в СССР), это тоже нанесло бы колоссальный удар по ядерному проекту Советского Союза. Те, кто это сделал, провел её (операцию) абсолютно хирургически и точно. Иранцы не смогли его защитить", - сказал Кедми.
Место убийства руководителя оборонных исследований в Иране - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 19:57
Роковая случайность. СМИ узнали детали убийства иранского ядерщика
По мнению ветерана израильской разведки, убийство Фахризаде замедлит, но не остановит иранскую ядерную программу. Смерть Фахризаде, с точки зрения эксперта, могла бы быть использована администрацией президента США Дональда Трампа как провокация для нанесения удара по Ирану, в случае если Тегеран попытается отомстить за смерть ядерщика.
"Но… я не думаю, что кто-нибудь, кто знает Иран, может указать хотя бы на одно неосмысленное действие Ирана, которое привело бы к обострению. Иранцы очень серьезно относятся к этому. И они отлично знают соотношение сил и намерения Трампа и те надежды, которых у них нет и есть в отношении нового президента. Потеряли, да, но зачем им сейчас делать провокацию, которая приведет к намного большему ущербу в Иране? Иранцы никогда этого не делали. Они всегда правильно, грамотно рассчитывают свои шаги", - считает Кедми.
Собеседник агентства считает, что публичное обещание руководства Ирана отомстить за гибель ядерщика рассчитано на внутренний пропагандистский эффект. Реальных возможностей для атаки на США, Израиль и их союзников, по мнению эксперта, в настоящее время у Ирана нет.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 00:50
Пушков оценил риск начала войны из-за убийства иранского ученого
"Попытка атаковать американские части, которые находятся на Ближнем Востоке, очень дорого им обойдется. Попытка атаковать Саудовскую Аравию и нефтеперегонные заводы или опреснительные установки для воды – это слишком серьёзный удар, и за этим последует слишком серьезное возмездие. Попытка что-то сделать с Израилем, и тогда Израиль сразу же ударит в надежде на то, что поддержат американцы, может нанести колоссальный ущерб", - сказал Кедми.
"Чтобы начинать войну, надо иметь достаточную силу и уверенность в том, что она принесёт какие-то результаты – у иранцев на сегодняшний день ничего этого нет", - заключил собеседник агентства.
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи ранее сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 14:38
Иран обещает отомстить за убийство физика-ядерщика
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
 
Мохсен ФахризадеИранИзраильГибель иранского ученого-атомщика при взрыве в ТегеранеВ мире
 
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