https://ria.ru/20201130/vspyshka-1586900622.html

Врач из США рассказал о сроках новой вспышки коронавируса

Врач из США рассказал о сроках новой вспышки коронавируса

Уже в январе в США и ближайших странах число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки может достигнуть 400 тысяч. Такое мнение высказал в... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:19

2020-11-30T09:19

2020-11-30T09:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

ura.ru

здоровье - общество

воз

университет джонса хопкинса

южная америка

европа

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585802846_0:256:3106:2003_1400x0_80_0_0_42abd7d1c91ed1b6502340c8f7f00a13.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уже в январе в США и ближайших странах число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки может достигнуть 400 тысяч. Такое мнение высказал в беседе с "URA.RU" кардиолог из США Александр Иванов.Ориентировочной датой он назвал 20 января. По словам врача, увеличение числа случаев заболевание может быть связано с празднованием дня благодарения — 28 ноября. В этот день семьи часто навещают друг друга, что и может спровоцировать заражения.Кроме того, по словам медика, в США смертность не снижается с июля.Накануне в Университете Джонса Хопкинса заявили, что в Соединенных Штатах за последние сутки зарегистрировали 155 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в субботу был установлен рекорд — 205 557. Всего там выявили более 13 миллионов заболевших, умерли более 266 тысяч пациентов.В мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 61,8 миллиона случаев заболевания, умерли более 1,4 миллиона человек. Больше всего случаев инфекции накануне было зафиксировано в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/epidemiya-1586807974.html

южная америка

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, ura.ru, здоровье - общество, воз, университет джонса хопкинса, южная америка, европа, сша, в мире