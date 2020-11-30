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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/vspyshka-1586900622.html
Врач из США рассказал о сроках новой вспышки коронавируса
Врач из США рассказал о сроках новой вспышки коронавируса
Уже в январе в США и ближайших странах число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки может достигнуть 400 тысяч. Такое мнение высказал в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:19
2020-11-30T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ura.ru
здоровье - общество
воз
университет джонса хопкинса
южная америка
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уже в январе в США и ближайших странах число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки может достигнуть 400 тысяч. Такое мнение высказал в беседе с "URA.RU" кардиолог из США Александр Иванов.Ориентировочной датой он назвал 20 января. По словам врача, увеличение числа случаев заболевание может быть связано с празднованием дня благодарения — 28 ноября. В этот день семьи часто навещают друг друга, что и может спровоцировать заражения.Кроме того, по словам медика, в США смертность не снижается с июля.Накануне в Университете Джонса Хопкинса заявили, что в Соединенных Штатах за последние сутки зарегистрировали 155 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в субботу был установлен рекорд — 205 557. Всего там выявили более 13 миллионов заболевших, умерли более 266 тысяч пациентов.В мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 61,8 миллиона случаев заболевания, умерли более 1,4 миллиона человек. Больше всего случаев инфекции накануне было зафиксировано в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч).Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, ura.ru, здоровье - общество, воз, университет джонса хопкинса, южная америка, европа, сша, в мире

Врач из США рассказал о сроках новой вспышки коронавируса

09:19 30.11.2020 (обновлено: 09:24 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ "Волгоградская областная инфекционная больница No2" в Волгоградской области
Медицинский работник в клинико-диагностической лаборатории в ГБУЗ Волгоградская областная инфекционная больница No2 в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Уже в январе в США и ближайших странах число зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции за сутки может достигнуть 400 тысяч. Такое мнение высказал в беседе с "URA.RU" кардиолог из США Александр Иванов.
Ориентировочной датой он назвал 20 января. По словам врача, увеличение числа случаев заболевание может быть связано с празднованием дня благодарения — 28 ноября. В этот день семьи часто навещают друг друга, что и может спровоцировать заражения.
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Мясников предрек новую эпидемию с большой смертностью
Кроме того, по словам медика, в США смертность не снижается с июля.
Накануне в Университете Джонса Хопкинса заявили, что в Соединенных Штатах за последние сутки зарегистрировали 155 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, а в субботу был установлен рекорд — 205 557. Всего там выявили более 13 миллионов заболевших, умерли более 266 тысяч пациентов.
В мире, по данным ВОЗ, зарегистрировано более 61,8 миллиона случаев заболевания, умерли более 1,4 миллиона человек. Больше всего случаев инфекции накануне было зафиксировано в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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