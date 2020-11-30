https://ria.ru/20201130/vorovka-1586941223.html

Воровку из Тверской области поймали благодаря медицинской маске

Воровку из Тверской области поймали благодаря медицинской маске

Полиция смогла идентифицировать злоумышленницу из Тверской области, обворовавшую пожилую женщину на 300 тысяч рублей, благодаря выявлению ее генотипа из... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:59

2020-11-30T12:59

2020-11-30T12:59

россия

ирина волк

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577871397_0:142:1920:1222_1400x0_80_0_0_3acae3ab7af4f529fa0af0aca4e9c51c.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция смогла идентифицировать злоумышленницу из Тверской области, обворовавшую пожилую женщину на 300 тысяч рублей, благодаря выявлению ее генотипа из оставшихся на месте микрочастиц и медицинской маски, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию Конаковского района о краже 300 тысяч рублей сообщила 83-летняя женщина. Выехавшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом через запасной вход и похитил деньги, когда пенсионерка вышла на приусадебный участок.По ее словам, на поиски предполагаемой воровки были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб. Позднее сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилась злоумышленница - она была задержана, отметила представитель МВД."Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, максимальная санкция – шесть лет лишения свободы – ред.). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.

https://ria.ru/20200420/1570294507.html

россия

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, тверская область, происшествия