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Воровку из Тверской области поймали благодаря медицинской маске
Воровку из Тверской области поймали благодаря медицинской маске
Полиция смогла идентифицировать злоумышленницу из Тверской области, обворовавшую пожилую женщину на 300 тысяч рублей, благодаря выявлению ее генотипа из... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:59
2020-11-30T12:59
россия
ирина волк
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция смогла идентифицировать злоумышленницу из Тверской области, обворовавшую пожилую женщину на 300 тысяч рублей, благодаря выявлению ее генотипа из оставшихся на месте микрочастиц и медицинской маски, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.В полицию Конаковского района о краже 300 тысяч рублей сообщила 83-летняя женщина. Выехавшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом через запасной вход и похитил деньги, когда пенсионерка вышла на приусадебный участок.По ее словам, на поиски предполагаемой воровки были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб. Позднее сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилась злоумышленница - она была задержана, отметила представитель МВД."Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, максимальная санкция – шесть лет лишения свободы – ред.). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.
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россия, ирина волк, тверская область, происшествия

Воровку из Тверской области поймали благодаря медицинской маске

12:59 30.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗащитная маска в руках у женщины
Защитная маска в руках у женщины - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция смогла идентифицировать злоумышленницу из Тверской области, обворовавшую пожилую женщину на 300 тысяч рублей, благодаря выявлению ее генотипа из оставшихся на месте микрочастиц и медицинской маски, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию Конаковского района о краже 300 тысяч рублей сообщила 83-летняя женщина. Выехавшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом через запасной вход и похитил деньги, когда пенсионерка вышла на приусадебный участок.
"Экспертами-криминалистами на месте происшествия были изъяты микрочастицы, а также медицинская маска. По результатам экспертизы удалось выделить генотип человека и идентифицировать предполагаемого преступника – ранее судимую неработающую жительницу города Твери", - сказала Волк.
По ее словам, на поиски предполагаемой воровки были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб. Позднее сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилась злоумышленница - она была задержана, отметила представитель МВД.
"Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, максимальная санкция – шесть лет лишения свободы – ред.). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.
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