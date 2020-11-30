Воровку из Тверской области поймали благодаря медицинской маске
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Полиция смогла идентифицировать злоумышленницу из Тверской области, обворовавшую пожилую женщину на 300 тысяч рублей, благодаря выявлению ее генотипа из оставшихся на месте микрочастиц и медицинской маски, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полицию Конаковского района о краже 300 тысяч рублей сообщила 83-летняя женщина. Выехавшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник проник в дом через запасной вход и похитил деньги, когда пенсионерка вышла на приусадебный участок.
"Экспертами-криминалистами на месте происшествия были изъяты микрочастицы, а также медицинская маска. По результатам экспертизы удалось выделить генотип человека и идентифицировать предполагаемого преступника – ранее судимую неработающую жительницу города Твери", - сказала Волк.
По ее словам, на поиски предполагаемой воровки были ориентированы патрульные экипажи и сотрудники оперативных служб. Позднее сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором находилась злоумышленница - она была задержана, отметила представитель МВД.
"Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, максимальная санкция – шесть лет лишения свободы – ред.). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.