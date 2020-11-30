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Володин призвал ПА ОДКБ вместе защищать госсуверенитет

Володин призвал ПА ОДКБ вместе защищать госсуверенитет

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег по ПА ОДКБ вместе защищать суверенитет, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T11:38

2020-11-30T11:38

2020-11-30T11:38

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вячеслав володин

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал коллег по ПА ОДКБ вместе защищать суверенитет, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в политические процессы."Нам необходимо совместно защищать цифровой суверенитет наших государств, противостоять попыткам вмешательства во внутренние дела, в том числе в информационные и политические процессы. Исходим из того, что программа деятельности ПА ОДКБ должна соответствовать требованиям времени. Сегодня возникают новые вызовы, которые, возможно, потребуют внесения изменений в программу", - сказал Володин на XIII пленарном заседании ПА ОДКБ, которое проходит в формате видеоконференции.В заседании принимают участие парламентские делегации всех шести государств-членов ОДКБ и парламентов-наблюдателей Афганистана и Сербии.В 2020 году в ОДКБ председательствует Российская Федерация.

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россия, госдума рф, одкб, вячеслав володин, афганистан, сербия, в мире