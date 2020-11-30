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Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных
Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных
Из Приднестровья нужно вывести российских военных, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:32
2020-11-30T13:26
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Из Приднестровья нужно вывести российских военных, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции.По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой. Она также отметила, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую."В прошлом году к нам приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия. &lt;...&gt; В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", — сказала Санду, добавив, что планирует работать над "установлением хороших отношений" с Москвой, открыть экспорт и заботиться о гражданах Молдавии, работающих в России.О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду ранее заявляла в интервью изданию "Европейская правда". Действующий глава республики Игорь Додон назвал это серьезной ошибкой. Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценивает слова избранного президента Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. Дипломат напомнила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил".Второй тур выборов главы республики состоялся 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность", победила с 57,75% голосов. За Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок, проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация пройдет в 20-х числах декабря.Ситуация в Приднестровье Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией. В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в регионе. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.
https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html
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майя санду, молдавия, в мире

Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных

12:32 30.11.2020 (обновлено: 13:26 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей КузнецовРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
Российский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Из Приднестровья нужно вывести российских военных, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции.

"В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии", — уточнила она.

По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой. Она также отметила, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.
"В прошлом году к нам приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия. <...> В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", — сказала Санду, добавив, что планирует работать над "установлением хороших отношений" с Москвой, открыть экспорт и заботиться о гражданах Молдавии, работающих в России.
О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду ранее заявляла в интервью изданию "Европейская правда". Действующий глава республики Игорь Додон назвал это серьезной ошибкой.
Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценивает слова избранного президента Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. Дипломат напомнила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил".
Майя Санду, победившая во втором туре на выборах президента Молдавии, во время брифинга в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
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"Серьезная ошибка". Зачем Молдавии вывод российских миротворцев
Второй тур выборов главы республики состоялся 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность", победила с 57,75% голосов. За Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок, проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация пройдет в 20-х числах декабря.

Ситуация в Приднестровье

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в регионе. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.
Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
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