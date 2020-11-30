Санду потребовала вывести из Приднестровья российских военных
12:32 30.11.2020 (обновлено: 13:26 30.11.2020)
© РИА Новости / Сергей КузнецовРоссийский миротворец на блокпосту, расположенном на въезде в город Бендеры
КИШИНЕВ, 30 ноя — РИА Новости. Из Приднестровья нужно вывести российских военных, заявила избранный президент Молдавии Майя Санду на первой после выборов пресс-конференции.
"В Приднестровье находится оперативная группа России, по поводу этой группы никогда не было договоренностей со стороны Молдавии, поэтому позиция государства состоит в том, что эти войска должны быть выведены, а оружие должно быть вывезено с территории Молдавии", — уточнила она.
По словам Санду, этот вопрос она намерена обсудить с Москвой. Она также отметила, что миротворческую миссию в регионе следует трансформировать в гражданскую.
"В прошлом году к нам приезжал министр обороны России Сергей Шойгу, он говорил о том, что Россия готова помочь в утилизации оружия. <...> В Приднестровье давно нет опасности военных действий, миротворческую миссию нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе). Это позиция Молдовы, которую я подчеркиваю", — сказала Санду, добавив, что планирует работать над "установлением хороших отношений" с Москвой, открыть экспорт и заботиться о гражданах Молдавии, работающих в России.
О том, что для решения конфликта в Приднестровье оттуда необходимо вывести российских миротворцев, Санду ранее заявляла в интервью изданию "Европейская правда". Действующий глава республики Игорь Додон назвал это серьезной ошибкой.
Представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, подчеркнула, что Москва расценивает слова избранного президента Молдавии как подрыв процесса урегулирования в регионе. Дипломат напомнила, что присутствие оперативной группы российских войск в Приднестровье прежде всего "обеспечивает российский миротворческий контингент в составе совместных миротворческих сил".
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Второй тур выборов главы республики состоялся 15 ноября. По данным Центральной избирательной комиссии, Майя Санду, кандидат от партии "Действие и солидарность", победила с 57,75% голосов. За Игоря Додона, выдвигавшегося на второй срок, проголосовали 42,25% избирателей. Инаугурация пройдет в 20-х числах декабря.
Ситуация в Приднестровье
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной территорией.
В этом году исполнилось 28 лет с начала миротворческой операции в регионе. Мир в зоне конфликта поддерживают 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских и десять военных наблюдателей от Украины. Они находятся на 15 стационарных постах и КПП, размещенных на ключевых участках.
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