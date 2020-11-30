https://ria.ru/20201130/voda-1586915653.html

Аксенов назвал ситуацию с водой в Симферополе критической

Аксенов назвал ситуацию с водой в Симферополе критической

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, для ее решения ведется плановая работа по бурению скважин с... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:52

2020-11-30T10:52

2020-11-30T11:57

сергей аксенов (политик)

симферополь

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/12/1577428933_0:163:2935:1814_1400x0_80_0_0_e82961bda7592baa46bd5049603c405d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с водоснабжением Симферополя остается критической, для ее решения ведется плановая работа по бурению скважин с целью увеличения добычи воды из подземных источников."Критическая ситуация пока в Симферополе, но мы обращения рассматриваем со всех регионов Крыма", - сказал Аксенов на заседании оперативного штаба по решению проблем водоснабжения.При этом Аксенов подчеркнул, что в республике продолжаются плановые работы по бурению скважин для увеличения добычи артезианской воды, что позволит к апрелю улучшить ситуацию с водоснабжением крымской столицы даже при полном отсутствии осадков.В то же время он поручил в оперативном порядке реагировать на все обращения граждан, связанные с проблемами водоснабжения.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что Крым получит около 50 миллиардов рублей для модернизации системы водоснабжения, основная часть средств поступит из федерального бюджета. Правительством подготовлен комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.Вопрос водоснабжения решался за счет бурения новых скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В результате местные власти были вынуждены ввести жесткие графики подачи воды в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах. Ограничения также затронули Алушту и близлежащие прибрежные поселки на южном берегу, Ялту, Белогорск и Евпаторию.

https://ria.ru/20201122/voda-1585753119.html

https://ria.ru/20201104/voda-1582967506.html

симферополь

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), симферополь, республика крым, общество