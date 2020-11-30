https://ria.ru/20201130/virusolog-1587003210.html

Вирусолог назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России

Вирусолог назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России

Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал порог, преодоление которого позволит говорить о завершении эпидемии коронавируса. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:03

2020-11-30T17:03

2020-11-30T17:03

распространение нового коронавируса

михаил щелканов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

воз

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал порог, преодоление которого позволит говорить о завершении эпидемии коронавируса."Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5 процента, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75 процентов населения", — отметил он.По его словам, этого следует ожидать в 2021 году. Однако коронавирус после этого не исчезнет, считает эксперт, но станет сезонной болезнью.По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 62 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали более 1,453 миллиона человек.В России выявлено более 2,295 миллиона случаев коронавируса, погибли около 40 тысяч человек, более 1,778 миллиона выздоровели.

https://ria.ru/20201130/koronavirus-1586960816.html

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михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество