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Вирусолог назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Вирусолог назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал порог, преодоление которого позволит говорить о завершении эпидемии коронавируса. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:03
2020-11-30T17:03
2020-11-30T17:03
распространение нового коронавируса
михаил щелканов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Вирусолог Михаил Щелканов в эфире НСН назвал порог, преодоление которого позволит говорить о завершении эпидемии коронавируса."Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5 процента, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75 процентов населения", — отметил он.По его словам, этого следует ожидать в 2021 году. Однако коронавирус после этого не исчезнет, считает эксперт, но станет сезонной болезнью.По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 62 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали более 1,453 миллиона человек.В России выявлено более 2,295 миллиона случаев коронавируса, погибли около 40 тысяч человек, более 1,778 миллиона выздоровели.
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михаил щелканов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, общество
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Вирусолог Михаил Щелканов
в эфире НСН
назвал порог, преодоление которого позволит говорить о завершении эпидемии коронавируса.
"Считается, что число заболевших в стране не должно превышать 0,5 процента, но однозначно сказать сложно. Для прерывания эпидемического процесса должно быть с антителами 70-75 процентов населения", — отметил он.
По его словам, этого следует ожидать в 2021 году. Однако коронавирус после этого не исчезнет, считает эксперт, но станет сезонной болезнью.
По последним данным ВОЗ
, в мире зафиксировано свыше 62 миллионов случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали более 1,453 миллиона человек.
В России выявлено более 2,295 миллиона случаев коронавируса, погибли около 40 тысяч человек, более 1,778 миллиона выздоровели.