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Эксперт оценил темпы распространения ВИЧ-инфекции в Москве
Эксперт оценил темпы распространения ВИЧ-инфекции в Москве
Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России, сообщил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:46
2020-11-30T13:46
2020-11-30T13:46
алексей мазус
москва
вич
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России, сообщил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус на пресс-конференции "ВИЧ-инфекция и COVID-19: отвечая вызовам времени".Специалист также отметил, что в городе стабильное число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией."Более половины новых случаев ВИЧ-инфекции приходится на тех, кто приезжает в Москву, получает помощь. Что касается жителей Москвы - мы видим последние годы абсолютно стабильное число новых случаев ВИЧ-инфекции в Москве. По России только последние 2-3 года мы видим стабилизацию числа новых случаев ВИЧ-инфекции, то для Москвы это уже достаточно давний тренд", - подчеркнул он.Мазус добавил, что благодаря целому комплексу мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции молодежь Москвы практически не заражается этой инфекцией.
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алексей мазус, москва, вич, общество
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве
в полтора раза ниже, чем в среднем по России, сообщил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус
на пресс-конференции "ВИЧ-инфекция и COVID-19: отвечая вызовам времени".
"Мы видим: очень разная зараженность ВИЧ-инфекцией в Сибири, на Урале, в Поволжье, на Дальнем Востоке. Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России", - сообщил Мазус.
Специалист также отметил, что в городе стабильное число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.
"Более половины новых случаев ВИЧ-инфекции приходится на тех, кто приезжает в Москву, получает помощь. Что касается жителей Москвы - мы видим последние годы абсолютно стабильное число новых случаев ВИЧ-инфекции в Москве. По России только последние 2-3 года мы видим стабилизацию числа новых случаев ВИЧ-инфекции, то для Москвы это уже достаточно давний тренд", - подчеркнул он.
Мазус добавил, что благодаря целому комплексу мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции молодежь Москвы практически не заражается этой инфекцией.
"В городе издан закон по борьбе с ВИЧ-инфекцией, у нас там уникальное положение. В целом комплекс мер работает достаточно эффективно по всем мероприятиям, которые необходимы для решения вопросов борьбы с ВИЧ-инфекцией... Важнейшим результатом стало то, что практически прекращен путь передачи или заражения ВИЧ среди молодежи Москвы", - заключил Мазус.