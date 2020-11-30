https://ria.ru/20201130/vich-1586954801.html

Эксперт оценил темпы распространения ВИЧ-инфекции в Москве

Эксперт оценил темпы распространения ВИЧ-инфекции в Москве

Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России, сообщил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:46

2020-11-30T13:46

2020-11-30T13:46

алексей мазус

москва

вич

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Распространенность ВИЧ-инфекции в Москве в полтора раза ниже, чем в среднем по России, сообщил руководитель Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом Алексей Мазус на пресс-конференции "ВИЧ-инфекция и COVID-19: отвечая вызовам времени".Специалист также отметил, что в городе стабильное число новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией."Более половины новых случаев ВИЧ-инфекции приходится на тех, кто приезжает в Москву, получает помощь. Что касается жителей Москвы - мы видим последние годы абсолютно стабильное число новых случаев ВИЧ-инфекции в Москве. По России только последние 2-3 года мы видим стабилизацию числа новых случаев ВИЧ-инфекции, то для Москвы это уже достаточно давний тренд", - подчеркнул он.Мазус добавил, что благодаря целому комплексу мер по противодействию распространению ВИЧ-инфекции молодежь Москвы практически не заражается этой инфекцией.

https://ria.ru/20201127/vich-1586618052.html

москва

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алексей мазус, москва, вич, общество