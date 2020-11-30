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Экологи выступили против выпуска веслоноса в московский водоем
Экологи выступили против выпуска веслоноса в московский водоем
Веслонос, которого москвичи запустили в пруд в Ходынском парке, не является типичным для Москвы видом рыбы, поэтому любой выпуск таких рыб является... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:27
2020-11-30T14:27
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Веслонос, которого москвичи запустили в пруд в Ходынском парке, не является типичным для Москвы видом рыбы, поэтому любой выпуск таких рыб является неправильным, так как они могут погибнуть, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.Ранее в СМИ появилась информация, что экзотическую рыбу - веслоноса - москвичи запустили в пруд в Ходынском парке.При этом специалист отметил, что веслоносы, которые были выпущены в Ходынском пруду, по факту не являются экзотами, изначально дикая популяция обитает в реке Миссисипи и прилегающих реках , но уже на протяжении десятилетий эта рыба используется для промышленного рыборазведения, популярна она и в России.
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городское хозяйство москвы, москва, общество

Экологи выступили против выпуска веслоноса в московский водоем

14:27 30.11.2020
 
© Depositphotos / Andor BujdosoВеслонос
Веслонос - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / Andor Bujdoso
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Веслонос, которого москвичи запустили в пруд в Ходынском парке, не является типичным для Москвы видом рыбы, поэтому любой выпуск таких рыб является неправильным, так как они могут погибнуть, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.
Ранее в СМИ появилась информация, что экзотическую рыбу - веслоноса - москвичи запустили в пруд в Ходынском парке.
"Это отряд осетровообразных рыб, их особенность в том, что они не могут подбирать корм со дна водоема, а насыщенность наших московских прудов планктоном довольно низкая. Также большой вопрос вызывает насыщенность данного пруда кислородом. Поэтому велики шансы что рыбы будут голодать, и в отличие от, например, карпов, им не поможет брошенный в воду хлеб. Угрозы местным видам рыб от этих интродуцентов нет. Но всё-таки хочется, чтобы подобные выпуски как-то согласовывались с биологами. Зачастую такие не продуманные выпуски приводят к гибели животных. Поэтому жизнь этой рыбы находятся на совести людей, которые ее выпустили. Конечно, мы против таких неформальных выпусков", - сообщил Бурмистров.
При этом специалист отметил, что веслоносы, которые были выпущены в Ходынском пруду, по факту не являются экзотами, изначально дикая популяция обитает в реке Миссисипи и прилегающих реках , но уже на протяжении десятилетий эта рыба используется для промышленного рыборазведения, популярна она и в России.
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