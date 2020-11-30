Экологи выступили против выпуска веслоноса в московский водоем

"Это отряд осетровообразных рыб, их особенность в том, что они не могут подбирать корм со дна водоема, а насыщенность наших московских прудов планктоном довольно низкая. Также большой вопрос вызывает насыщенность данного пруда кислородом. Поэтому велики шансы что рыбы будут голодать, и в отличие от, например, карпов, им не поможет брошенный в воду хлеб. Угрозы местным видам рыб от этих интродуцентов нет. Но всё-таки хочется, чтобы подобные выпуски как-то согласовывались с биологами. Зачастую такие не продуманные выпуски приводят к гибели животных. Поэтому жизнь этой рыбы находятся на совести людей, которые ее выпустили. Конечно, мы против таких неформальных выпусков", - сообщил Бурмистров.