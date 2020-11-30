https://ria.ru/20201130/varfolomey-1586990726.html

Стала известна дата визита патриарха Варфоломея на Украину

Стала известна дата визита патриарха Варфоломея на Украину

Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом в августе 2021 года, сообщает греческий церковный портал Orthodox Times. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T16:06

2020-11-30T16:06

2020-11-30T16:06

религия и мировоззрение

константинопольский патриархат

новости - религия и мировоззрение

украинская православная церковь

владимир зеленский

турция

киев

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину с официальным визитом в августе 2021 года, сообщает греческий церковный портал Orthodox Times.Патриарх Варфоломей заявил об этом в понедельник после праздничного богослужения в своей резиденции в Фанаре (Стамбул), на котором присутствовала украинская делегация во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Предыдущий визит главы Константинопольского патриархата в Киев состоялся в 2008 году.Поездка патриарха на Украину будет приурочена к празднованию Дня независимости страны (24 августа) и станет его ответом на соответствующее приглашение президента Владимира Зеленского, уточняет издание.В октябре этого года Зеленский посетил Турцию, где встретился, в том числе, с патриархом Варфоломеем. Тогда президент Украины пригласил главу Константинополя посетить страну.В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата в Киеве прошел "автокефальный объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну раскольническую структуру - так называемую "Православную церковь Украины", которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, которая входит в состав РПЦ на правах широкой автономии.Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. В 2019 году ПЦУ признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, в 2020 году - предстоятель Кипрской церкви. РПЦ в ответ заявила о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Элладской, Александрийской и Кипрской православных церквей, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками.

https://ria.ru/20201017/varfolomey-1580262583.html

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константинопольский патриархат, новости - религия и мировоззрение, украинская православная церковь, владимир зеленский, турция, киев