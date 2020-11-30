https://ria.ru/20201130/vaktsiny-1587005714.html

В США рассказали, когда американцы начнут получать вакцины от COVID-19

В США рассказали, когда американцы начнут получать вакцины от COVID-19

Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что американцы могут начать получать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna до Рождества, которое... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:13

2020-11-30T17:13

2020-11-30T17:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения США Алекс Азар заявил, что американцы могут начать получать вакцины от коронавируса компаний Pfizer и Moderna до Рождества, которое отмечается в стране 25 декабря.Министр напомнил, что американская Pfizer, разрабатывающая вакцину совместно с немецкой компанией BioNTech, уже подала заявку в управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины, а компания Moderna подаст заявку в понедельник. Совещание консультативного комитета FDA по проверке вакцины Pfizer и BioNTech, по его словам, запланировано на 10 декабря, а одобрена эта вакцина может быть сразу через несколько дней после этого. Вакцина Moderna, в свою очередь, может быть одобрена неделей позже."Мы ожидаем, что обе эти вакцины появятся и попадут в руки людей до Рождества", - заявил Азар в эфире телеканала CBS News.Ранее в понедельник компания Moderna сообщила, что ее вакцина от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при этом для предотвращения тяжелого течения COVID-19 эффективность вакцины составила 100%.Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре также сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины - она показала эффективность порядка 95% в предотвращении заражения COVID-19.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/vaktsina-1586197998.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, сша, в мире