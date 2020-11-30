https://ria.ru/20201130/vaktsina-1587045465.html

Сербия заинтересовалась производством вакцины "Спутник V"

Сербия заинтересовалась производством вакцины "Спутник V"

Сербия готова изучить возможность совместного производства препарата российской вакцины "Спутник V" от коронавируса - партия вакцины для лабораторных... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:31

2020-11-30T20:31

2020-11-30T20:40

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сербия

в мире

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сербия готова изучить возможность совместного производства препарата российской вакцины "Спутник V" от коронавируса - партия вакцины для лабораторных исследований поступит в страну до конца текущей недели, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии Аной Брнабич."Во время встречи российские участники проинформировали сербскую сторону о ходе работы по массовому производству в России вакцины "Спутник V". По словам Аны Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата. Денис Мантуров сообщил, что партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

россия

сербия

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2020

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия, в мире