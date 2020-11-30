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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/vaktsina-1587045465.html
Сербия заинтересовалась производством вакцины "Спутник V"
Сербия заинтересовалась производством вакцины "Спутник V"
Сербия готова изучить возможность совместного производства препарата российской вакцины "Спутник V" от коронавируса - партия вакцины для лабораторных... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:31
2020-11-30T20:40
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сербия
в мире
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сербия готова изучить возможность совместного производства препарата российской вакцины "Спутник V" от коронавируса - партия вакцины для лабораторных исследований поступит в страну до конца текущей недели, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии Аной Брнабич."Во время встречи российские участники проинформировали сербскую сторону о ходе работы по массовому производству в России вакцины "Спутник V". По словам Аны Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата. Денис Мантуров сообщил, что партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели", - говорится в сообщении. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сербия, в мире

Сербия заинтересовалась производством вакцины "Спутник V"

20:31 30.11.2020 (обновлено: 20:40 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сербия готова изучить возможность совместного производства препарата российской вакцины "Спутник V" от коронавируса - партия вакцины для лабораторных исследований поступит в страну до конца текущей недели, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова с председателем правительства Сербии Аной Брнабич.
"Во время встречи российские участники проинформировали сербскую сторону о ходе работы по массовому производству в России вакцины "Спутник V". По словам Аны Брнабич, Сербия готова изучить возможность совместного производства этого препарата. Денис Мантуров сообщил, что партия вакцины для осуществления лабораторных исследований в количестве 20 доз поступит в Сербию до конца текущей недели", - говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)СербияВ мире
 
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