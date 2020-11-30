https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586979156.html

Вакцина США от коронавируса оказалась эффективна на 94,1%

Вакцина США от коронавируса оказалась эффективна на 94,1%

Вакцина американской компании Moderna от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T15:15

2020-11-30T15:15

2020-11-30T18:52

сша

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вакцина американской компании Moderna от коронавируса при первоначальном анализе показала эффективность в 94,1%, при тяжелых случаях COVID-19 ее эффективность составила 100%, говорится в релизе фармпроизводителя.Сообщается, что в третьей фазе испытания вакцины приняли участие 30 тысяч добровольцев. Первичный анализ исследовал эффективность вакцины на 196 добровольцах, у которых был COVID-19, и 30 из них, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.Из 196 добровольцев 185 человек получили плацебо, вакцину сделали лишь 11 участникам испытания. Ни один из 30 тяжелых случаев не был зарегистрирован в группе, получавшей вакцину, что подтверждает данные о 100% ее эффективности для предупреждения тяжелого течения COVID-19. В ходе испытания был зафиксирован один случай смерти, связанной с коронавирусом, при этом он тоже был в группе, получавшей плацебо, а не вакцину."Эффективность вакцины против COVID-19 составила 94,1%, эффективность вакцины при тяжелом (течении) COVID-19 составила 100%. (Вакцина) mRNA-1273 в целом по-прежнему хорошо переносится, на сегодняшний день серьезных проблем с безопасностью не выявлено", - говорится в сообщении на сайте компании.Отмечается, что эффективность не зависела от возраста, пола, расы и происхождения. В группе из 196 добровольцев были 33 участника старше 65 лет.Компания намерена в понедельник представить свою вакцину от COVID-19 на утверждение Управления США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586970240.html

https://ria.ru/20200707/1573859338.html

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сша, коронавирус covid-19, в мире