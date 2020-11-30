ЕК сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе
14:41 30.11.2020 (обновлено: 15:48 30.11.2020)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
"ЕС считает предпочтительным, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Но в рамках срочной процедуры государство может в экстренном порядке разрешить использование на своей территории вакцины и ее распространение среди своих граждан. Но мы выступаем за то, чтобы была максимальная прозрачность в вопросах вакцины", — сказал он.
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В Еврокомиссии пояснили, что государство само несет ответственность за ограниченное во времени и экстренное решение.
"Если эта вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идет только о применении на территории Венгрии", — заключил представитель ЕК.
Глава Минпромторга Денис Мантуров 13 ноября обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто производство российской вакцины в Венгрии, где уже готовится производственная площадка.
В свою очередь, Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии "Спутник V", более крупные партии — в январе.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 26 ноября подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком "Спутник V", отметив, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в агентстве подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.
Представитель Еврокомиссии в беседе с РИА Новости также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что и Еврокомиссия пока не имеет данных по препарату.
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