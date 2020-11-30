https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586970240.html

ЕК сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе

ЕК сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе

Решение властей Венгрии разрешить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, сообщил на брифинге в РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:41

2020-11-30T14:41

2020-11-30T15:48

петер сийярто

денис мантуров

брюссель

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Решение властей Венгрии разрешить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии.В Еврокомиссии пояснили, что государство само несет ответственность за ограниченное во времени и экстренное решение.Глава Минпромторга Денис Мантуров 13 ноября обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто производство российской вакцины в Венгрии, где уже готовится производственная площадка.В свою очередь, Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии "Спутник V", более крупные партии — в январе.Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 26 ноября подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком "Спутник V", отметив, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в агентстве подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.Представитель Еврокомиссии в беседе с РИА Новости также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что и Еврокомиссия пока не имеет данных по препарату. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

брюссель

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венгрия

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петер сийярто, денис мантуров, брюссель, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире