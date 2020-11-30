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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586970240.html
ЕК сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе
ЕК сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе
Решение властей Венгрии разрешить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, сообщил на брифинге в РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:41
2020-11-30T15:48
петер сийярто
денис мантуров
брюссель
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Решение властей Венгрии разрешить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии.В Еврокомиссии пояснили, что государство само несет ответственность за ограниченное во времени и экстренное решение.Глава Минпромторга Денис Мантуров 13 ноября обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто производство российской вакцины в Венгрии, где уже готовится производственная площадка.В свою очередь, Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии "Спутник V", более крупные партии — в январе.Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 26 ноября подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком "Спутник V", отметив, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в агентстве подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.Представитель Еврокомиссии в беседе с РИА Новости также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что и Еврокомиссия пока не имеет данных по препарату. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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петер сийярто, денис мантуров, брюссель, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, еврокомиссия, евросоюз, венгрия, в мире

ЕК сообщила об ограничениях на использование российской вакцины в Европе

14:41 30.11.2020 (обновлено: 15:48 30.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Решение властей Венгрии разрешить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" не будет распространяться на весь Евросоюз, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель Европейской комиссии.
"ЕС считает предпочтительным, чтобы все вакцины, которые предлагаются европейским гражданам, были одобрены Европейским агентством по лекарственным средствам. Но в рамках срочной процедуры государство может в экстренном порядке разрешить использование на своей территории вакцины и ее распространение среди своих граждан. Но мы выступаем за то, чтобы была максимальная прозрачность в вопросах вакцины", — сказал он.
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В Еврокомиссии пояснили, что государство само несет ответственность за ограниченное во времени и экстренное решение.
"Если эта вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идет только о применении на территории Венгрии", — заключил представитель ЕК.
Глава Минпромторга Денис Мантуров 13 ноября обсудил с главой венгерского МИД Петером Сийярто производство российской вакцины в Венгрии, где уже готовится производственная площадка.
В свою очередь, Сийярто 27 ноября сообщил, что в декабре в страну начнут поставлять маленькие партии "Спутник V", более крупные партии — в январе.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) 26 ноября подтвердило РИА Новости контакты с разработчиком "Спутник V", отметив, что сроки одобрения таких препаратов труднопредсказуемы. В то же время в агентстве подчеркнули, что в ЕС концентрируют ресурсы для ускорения этих процессов и сокращения сроков изучения и выдачи разрешения на вакцины против COVID-19.
Представитель Еврокомиссии в беседе с РИА Новости также подчеркнул, что EMA пока не получало заявок на разрешение на продажу российской вакцины на европейском рынке. Он также добавил, что и Еврокомиссия пока не имеет данных по препарату.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПетер СийяртоДенис МантуровБрюссельМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияЕврокомиссияЕвросоюзВенгрияВ мире
 
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