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Роспотребнадзор рассказал о ходе исследований вакцины "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор рассказал о ходе исследований вакцины "ЭпиВакКорона"
Первые участники пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" в возрасте от 18 лет будут привиты в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:52
2020-11-30T13:46
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Первые участники пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" в возрасте от 18 лет будут привиты в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Первые добровольцы будут привиты 30 ноября", — говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор рассказал о ходе исследований вакцины "ЭпиВакКорона"

11:52 30.11.2020 (обновлено: 13:46 30.11.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Первые участники пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" в возрасте от 18 лет будут привиты в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Первые добровольцы будут привиты 30 ноября", — говорится в сообщении.
Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября, 12:36Распространение нового коронавируса
Массовая вакцинация россиян "ЭпиВакКороной" начнется в 2021 году
 
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