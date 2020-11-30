https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586926231.html
Роспотребнадзор рассказал о ходе исследований вакцины "ЭпиВакКорона"
Роспотребнадзор рассказал о ходе исследований вакцины "ЭпиВакКорона"
Первые участники пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" в возрасте от 18 лет будут привиты в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T11:52
2020-11-30T11:52
2020-11-30T13:46
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Первые участники пострегистрационных исследований вакцины "ЭпиВакКорона" в возрасте от 18 лет будут привиты в понедельник, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора."Первые добровольцы будут привиты 30 ноября", — говорится в сообщении.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201127/vaktsina-1586593659.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество