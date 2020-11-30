https://ria.ru/20201130/vaktsina-1586910478.html

Алиханов станет добровольцем на испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона"

Алиханов станет добровольцем на испытаниях вакцины "ЭпиВакКорона"

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что станет добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона", который РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:33

2020-11-30T10:33

2020-11-30T12:10

антон алиханов

владимир путин

калининградская область

общество

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КАЛИНИНГРАД, 30 ноя - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что станет добровольцем на третьем этапе испытаний вакцины против коронавируса "ЭпиВакКорона", который в ближайшее время начнется в регионе.Он добавил, что первые триста вакцин "ЭпиВакКорона" получат в основном учителя и медицинские работники, вакцинация будет добровольной.Алиханов также рассказал, что в декабре Калининградская область получит и первую партию вакцины "Спутник V", разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи."А вакцина центра Гамалеи, как нам обещают, будет доставлена к нам в декабре, и мы также на добровольной основе будем прививать. Очень ждем этих поставок, очень ждем начала вакцинации, чтобы уже выдохнуть и вернуться к нормальной доковидной реальности и в нашей стране, и вообще в принципе в мире", - заключил Алиханов.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Вакцина на основе пептидных антигенов "ЭпиВакКорона", разработанная центром "Вектор", была зарегистрирована в России 13 октября. Минздрав выдал разрешение "Вектору" на проведение пострегистрационных исследований вакцины. На подходе и третья российская вакцина, говорил ранее президент РФ Владимир Путин.Читайте полный текст интервью Антона Алиханова>>>

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/epivakkorona-1586872403.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201129/pfizer-1586859048.html

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антон алиханов, владимир путин, калининградская область, общество