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Украина заявила о получении доступа к делу MH17
Украина заявила о получении доступа к делу MH17
Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что Киев сможет получить доступ к материалам по катастрофе борта MH17, после того, как Европейский суд... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T22:35
2020-11-30T22:35
mh17. расследование
вооруженные силы рф
бук (зенитный ракетный комплекс)
европейский суд
николай винниченко
дмитрий песков
владимир путин
москва
курск
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КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что Киев сможет получить доступ к материалам по катастрофе борта MH17, после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присоединил к делу "Украина против России" иск Нидерландов, связанный с крушением малайзийского Boeing.Как заявил Лищина в своем Facebook, Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к делу Ukraine v. Russia re Eastern Ukraine no. 8019/16 жалобу Нидерландов за номером 28525/20, касающуюся упавшего на востоке Украины в 2014 году самолета.По его словам, для Украины плюс заключается в получении доступа к материалам по делу MH17 - ранее Киеву в доступе отказывали, ссылаясь на тайну следствия.При этом чиновник отметил, что данное решение может затянуть рассмотрение дела.В июле этого года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20201125/mh17-1586307651.html
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mh17. расследование, вооруженные силы рф, бук (зенитный ракетный комплекс), европейский суд, николай винниченко, дмитрий песков, владимир путин, москва, курск, нидерланды, в мире

Украина заявила о получении доступа к делу MH17

22:35 30.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17
Здание комплекса правосудия Схипхол в нидерландском Бадхоеведорпе, где состоялось суд по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17 - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина заявил, что Киев сможет получить доступ к материалам по катастрофе борта MH17, после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присоединил к делу "Украина против России" иск Нидерландов, связанный с крушением малайзийского Boeing.
Как заявил Лищина в своем Facebook, Большая палата ЕСПЧ решила присоединить к делу Ukraine v. Russia re Eastern Ukraine no. 8019/16 жалобу Нидерландов за номером 28525/20, касающуюся упавшего на востоке Украины в 2014 году самолета.
По его словам, для Украины плюс заключается в получении доступа к материалам по делу MH17 - ранее Киеву в доступе отказывали, ссылаясь на тайну следствия.
При этом чиновник отметил, что данное решение может затянуть рассмотрение дела.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 17:38
Суд Гааги решил допросить российских военных по делу MH17
В июле этого года Страсбургский суд официально уведомил Россию о поданной Нидерландами против нее жалобе по крушению малайзийского Boeing. МИД России расценил подачу жалобы как еще один удар по российско-нидерландским отношениям.
Нидерланды возглавляют международное расследование авиакатастрофы.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта: Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Главный судья процесса Хендрик Стенхейс на заседании суда в нидерландском Бадхоеведорпе по делу о крушении самолета Boeing 777 рейса MH17. 9 марта 2020 - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 16:03
Суд по делу MH17 отказался рассматривать альтернативные версии крушения
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 21:49
Видео с показаниями россиянина Пулатова приобщили к делу по MH17
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
 
MH17. РасследованиеВооруженные силы РФБук (зенитный ракетный комплекс)Европейский судНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваКурскНидерландыВ мире
 
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