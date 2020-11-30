В "Укроборонпроме" заявили об отсутствии боеприпасной отрасли в стране
КИЕВ, 30 ноя – РИА Новости. Боеприпасной отрасли на Украине нет, ее необходимо создавать с нуля, заявил исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Игорь Фоменко.
"К сожалению, на Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее, по сути, надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается. Конечно, используются и складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах", - сказал Фоменко в интервью агентству "РБК-Украина", опубликованном в понедельник.
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При этом он напомнил, что Киев заключил контракт с американской компанией GreyFox, которая получила предоплату, но не поставила производственную линию крупнокалиберных снарядов. "Суд с ними в Стокгольмском арбитраже "Артем" выиграл, теперь задача реализовать это решение. Но это не быстрая процедура", - сказал Фоменко.
По его словам, сложившаяся ситуация затормозила дальнейшее развитие этой боеприпасной государственной целевой программы. "Мы очень рассчитываем, что в декабре будет принято политическое решение – и мы продолжим работу по созданию боеприпасной отрасли и по приобретению необходимого оборудования, пусть и не в таких объемах. Это важно для того, чтобы мы через год-полтора смогли начать серийное производство крупнокалиберных боеприпасов", - отметил Фоменко.
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Он уточнил, что должны быть разблокированы платежи и поставки на приобретение оборудования, чтобы была возможность в следующем году создать эту производственную линию, приобрести опытно-конструкторские разработки на 152-155 мм снаряды и через пару лет серийно их производить.
Ранее на Украине работал патронный завод в Луганской области, но с 2014 года он находится на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.