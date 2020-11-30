https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1587069251.html

Суд заочно арестовал обвиняемых в убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии

Суд заочно арестовал обвиняемых в убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух фигурантов дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T23:05

2020-11-30T23:05

2020-11-30T23:05

убийство главы центра "э" по ингушетии

ибрагим эльджаркиев

следственный комитет россии (ск рф)

республика ингушетия

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно арестовал двух фигурантов дела об убийстве начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ирина Софинская."Басманным судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белхароева Ильяса и Богатырёва Бориса",- сказала собеседница агентства.Она добавила, что отсчет двухмесячного ареста начнется с момента их задержания на территории РФ либо экстрадиции из-за рубежа.Фигуранты обвиняются в участии в террористическом сообществе, совершении террористического акта и перевозке оружия в составе организованной группы (часть 3 статьи 222 УК РФ; часть 2 статьи 205.4 УК РФ; пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)В августе СК обвинил в убийстве Эльджаркиева 12 человек, мотивом преступления ведомство назвало стремление бандитов "вызвать страх" у силовиков и посеять панику среди гражданских. Фигурантам вменили организацию террористического подполья, совершение теракта и незаконное хранение оружия.Первое покушение этих террористов на Эльджаркиева произошло в январе 2019 года в Ингушетии, но офицеру тогда удалось выжить, при этом один из ехавших с ним полицейских погиб. Убить его преступникам удалось в ноябре того же года в Москве, вместе с ним был застрелен его брат. Главарем банды, стоящей за убийством Эльджаркиева, СК считает Хасана Полонкоева, который был арестован в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20200814/1575773596.html

https://ria.ru/20200729/1575108571.html

республика ингушетия

москва

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убийство главы центра "э" по ингушетии, ибрагим эльджаркиев, следственный комитет россии (ск рф), республика ингушетия, москва, происшествия