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В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика
В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика
Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T09:55
2020-11-30T14:00
мохсен фахризаде
убийство иранского физика-ядерщика
амир хатами
министерство обороны ирана
мохаммад джавад зариф
али акбар салехи
тегеран (город)
иран
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ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами."Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа", - сказал он в ходе церемонии прощания с погибшим в Тегеране, которую транслировало государственное телевидение.По его словам, целью убийства было подорвать сплоченность общества, но у стоящих за покушением этого не получилось.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
https://ria.ru/20201129/fizik-1586861652.html
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мохсен фахризаде, убийство иранского физика-ядерщика, амир хатами, министерство обороны ирана, мохаммад джавад зариф, али акбар салехи, тегеран (город), иран, израиль, в мире

В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика

09:55 30.11.2020 (обновлено: 14:00 30.11.2020)
 
© REUTERS / WANA/Official Khamenei WebsiteМохсен Фахризаде
Мохсен Фахризаде - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© REUTERS / WANA/Official Khamenei Website
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ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
"Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа", - сказал он в ходе церемонии прощания с погибшим в Тегеране, которую транслировало государственное телевидение.
Место убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде в Иране - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
29 ноября, 18:51
СМИ раскрыли подробности убийства физика-ядерщика в Иране
По его словам, целью убийства было подорвать сплоченность общества, но у стоящих за покушением этого не получилось.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
28 ноября, 20:01
Зариф назвал убийство иранского физика трусливым террором
Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.
 
Мохсен ФахризадеУбийство иранского физика-ядерщикаАмир ХатамиМинистерство обороны ИранаМохаммад Джавад ЗарифАли Акбар СалехиТегеран (город)ИранИзраильВ мире
 
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