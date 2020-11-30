https://ria.ru/20201130/ubiystvo-1586904714.html

В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика

В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика

Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T09:55

2020-11-30T09:55

2020-11-30T14:00

мохсен фахризаде

убийство иранского физика-ядерщика

амир хатами

министерство обороны ирана

мохаммад джавад зариф

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иран

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ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами."Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа", - сказал он в ходе церемонии прощания с погибшим в Тегеране, которую транслировало государственное телевидение.По его словам, целью убийства было подорвать сплоченность общества, но у стоящих за покушением этого не получилось.Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.

https://ria.ru/20201129/fizik-1586861652.html

https://ria.ru/20201128/fizik-1586781264.html

тегеран (город)

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