В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика
09:55 30.11.2020 (обновлено: 14:00 30.11.2020)
ТЕГЕРАН, 30 ноя – РИА Новости. Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде не останется без ответа, заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.
"Враг хорошо знает, и я как военный говорю ему об этом, что ни одно преступление, ни одно убийство, ни одно глупое дело по отношению к иранскому народу не останется без ответа", - сказал он в ходе церемонии прощания с погибшим в Тегеране, которую транслировало государственное телевидение.
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По его словам, целью убийства было подорвать сплоченность общества, но у стоящих за покушением этого не получилось.
Ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде погиб в результате покушения в провинции Тегеран 27 ноября, он получил серьезное ранение и скончался в больнице. Минобороны Ирана подтвердило, что убитый ученый был руководителем организации исследований и инноваций при ведомстве.
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Вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергии страны Али Акбар Салехи, комментируя последние события, сообщил, что Фахризаде занимался в основном вопросами обороны против ядерного удара по стране.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал на свидетельства участия Израиля в убийстве ученого, призвав международное сообщество прекратить политику двойных стандартов и осудить акт "государственного терроризма". Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что убийство физика-ядерщика не останется без ответа. Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в ответ на запрос РИА Новости сообщала, что не комментирует заявления властей Ирана о причастности еврейского государства к убийству Фахризаде.