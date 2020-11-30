https://ria.ru/20201130/tsarnaev-1586914593.html

Поединок, мировой рекорд и торжественное обещание: памяти Саида Царнаева

Поединок, мировой рекорд и торжественное обещание: памяти Саида Царнаева

Внештатный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Чечни. Лучшие работы мастера, рассказывающие о... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T13:38

2020-11-30T13:38

2020-11-30T17:29

лунное затмение

бессмертный полк

луна

ночные волки (байкерский клуб)

чеченская республика (чечня)

миг-29

республика ингушетия

грозный

итум-калинский район

гудермес

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Внештатный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Чечни. Лучшие работы мастера, рассказывающие о событиях в кавказских республиках, — в подборке Ria.ru.

луна

республика ингушетия

грозный

итум-калинский район

гудермес

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лунное затмение, бессмертный полк, луна, ночные волки (байкерский клуб), чеченская республика (чечня), миг-29, республика ингушетия, грозный, итум-калинский район, гудермес, фотограф саид-хусейн царнаев, фото, фото