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Поединок, мировой рекорд и торжественное обещание: памяти Саида Царнаева
Поединок, мировой рекорд и торжественное обещание: памяти Саида Царнаева
Внештатный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Чечни. Лучшие работы мастера, рассказывающие о... РИА Новости, 30.11.2020
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лунное затмение
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Внештатный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Чечни. Лучшие работы мастера, рассказывающие о событиях в кавказских республиках, — в подборке Ria.ru.
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лунное затмение, бессмертный полк, луна, ночные волки (байкерский клуб), чеченская республика (чечня), миг-29, республика ингушетия, грозный, итум-калинский район, гудермес, фотограф саид-хусейн царнаев, фото, фото

Поединок, мировой рекорд и торжественное обещание: памяти Саида Царнаева

13:38 30.11.2020 (обновлено: 17:29 30.11.2020)
 
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Внештатный фотокорреспондент медиагруппы "Россия сегодня" Саид-Хусейн Царнаев погиб во время съемок в горах Чечни. Лучшие работы мастера, рассказывающие о событиях в кавказских республиках, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости

Саид Царнаев умел работать с новостной повесткой и мог увидеть красоту в обыденных мгновениях жизни.

Фотокорреспондент РИА Новости Саид Царнаев
1 из 29

Саид Царнаев умел работать с новостной повесткой и мог увидеть красоту в обыденных мгновениях жизни.

© РИА Новости
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Артисты фольклорного ансамбля "Магас" выступают на гала-концерте в Сунже, посвященном 250-летию единения Ингушетии с Россией.

Артисты фольклорного ансамбля Магас выступают на гала-концерте, посвящённом 250-летию единения Ингушетии с Россией, в Сунже
2 из 29

Артисты фольклорного ансамбля "Магас" выступают на гала-концерте в Сунже, посвященном 250-летию единения Ингушетии с Россией.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Поединок между Станиславом Каштановым и Асламбеком Идиговым за титул чемпиона Европы по версии WBO на международном турнире по профессиональному боксу "Время Легенд" в Грозном.

Станислав Каштанов и Асламбек Идигов в поединке за титул чемпиона Европы по версии WBO в рамках международного турнира по профессиональному боксу Время Легенд в Грозном
3 из 29

Поединок между Станиславом Каштановым и Асламбеком Идиговым за титул чемпиона Европы по версии WBO на международном турнире по профессиональному боксу "Время Легенд" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже.
Истребители МиГ-29 пилотажной группы Стрижи выполняют демонстрационный полет на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже
4 из 29
Истребители МиГ-29 пилотажной группы "Стрижи" выполняют демонстрационный полет на праздновании 250-летия единения Ингушетии с Россией в Сунже.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Одна из пяти девочек-сирот, найденных в сирийском лагере и спасенных при содействии руководства Чечни после обращения родственников.

Девочка на руках у своей тети Разет во время встречи в аэропорту Грозного
5 из 29

Одна из пяти девочек-сирот, найденных в сирийском лагере и спасенных при содействии руководства Чечни после обращения родственников.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Ипподром в Гудермесе открыл скаковой сезон — 2019 скачками лошадей чистокровной верховой породы.

Участники 1-го заезда на Гудермесском ипподроме. Ипподром в Гудермесе открыл скаковой сезон-2019 в Чеченской Республике скачками лошадей чистокровной верховой породы
6 из 29

Ипподром в Гудермесе открыл скаковой сезон — 2019 скачками лошадей чистокровной верховой породы.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Салют во время празднования Нового года — 2019 в Грозном.

Салют во время празднования Нового года - 2019 в Грозном
7 из 29

Салют во время празднования Нового года — 2019 в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Депутат Госдумы Адам Делимханов, муфтий Чечни Салах Межиев, глава республики Рамзан Кадыров и председатель чеченского парламента Магомед Даудов на акции "Бессмертный полк" в Грозном.

Депутат Государственной Думы Адам Делимханов, муфтий Чеченской Республики Салах Межиев, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров и председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов во время акции Бессмертный полк в Грозном
8 из 29

Депутат Госдумы Адам Делимханов, муфтий Чечни Салах Межиев, глава республики Рамзан Кадыров и председатель чеченского парламента Магомед Даудов на акции "Бессмертный полк" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Курсант первого курса Грозненского суворовского военного училища МВД с сестрой после церемонии принятия торжественного обещания в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.

Курсант 1-го курса Грозненского суворовского военного училища МВД РФ с сестрой после завершения церемонии принятия торжественного обещания в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном
9 из 29

Курсант первого курса Грозненского суворовского военного училища МВД с сестрой после церемонии принятия торжественного обещания в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Участница первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время занятий по тактической стрельбе на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.

Участница первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время занятий по тактической стрельбе из стрелкового оружия на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе
10 из 29

Участница первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время занятий по тактической стрельбе на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Суперлуние в Грозном.

Суперлуние, наблюдаемое в Грозном
11 из 29

Суперлуние в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВыступление ансамбля песни и танца "Заманхо" в Грозном на праздновании Дня народного единства.
Выступление ансамбля песни и танца Заманхо в Грозном на праздновании Дня народного единства
12 из 29
Выступление ансамбля песни и танца "Заманхо" в Грозном на праздновании Дня народного единства.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Салют в день празднования 200-летия Грозного.

Праздничный салют в день празднования 200-летия города Грозного
13 из 29

Салют в день празднования 200-летия Грозного.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкМальчик на церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" имени пророка Муххаммеда в Шали.
Мальчик на церемонии открытия мечети Гордость мусульман имени пророка Муххаммеда в Шали
14 из 29
Мальчик на церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" имени пророка Муххаммеда в Шали.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Новогодняя иллюминация в Грозном.

Новогодняя иллюминация на проспекте имени Владимира Владимировича Путина в Грозном
15 из 29

Новогодняя иллюминация в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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Участник "Гонки героев — Новая высота" на базе Международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе.

Участник Гонки героев - Новая высота на базе Международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе. Препятствие Эверест
16 из 29

Участник "Гонки героев — Новая высота" на базе Международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Подготовка к празднованию народного ифтара на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

Подготовка к празднованию народного ифтара на главной площади перед мечетью Сердце Чечни в Грозном
17 из 29

Подготовка к празднованию народного ифтара на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПоследствия нападения на церковь Архангела Михаила в Грозном.
Последствия нападения на церковь Архангела Михаила в Грозном
18 из 29
Последствия нападения на церковь Архангела Михаила в Грозном.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Пятилетний Рахим Куриев, установивший мировой рекорд по количеству отжиманий от пола: 3202 за один подход.

Пятилетний Рахим Куриев, установивший мировой рекорд по количеству отжиманий от пола
19 из 29

Пятилетний Рахим Куриев, установивший мировой рекорд по количеству отжиманий от пола: 3202 за один подход.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Рабочие армируют каркас здания торгово-развлекательного центра "Грозный Молл" в Грозном.

Рабочие армируют каркас здания торгово-развлекательного центра Грозный молл в Грозном
20 из 29

Рабочие армируют каркас здания торгово-развлекательного центра "Грозный Молл" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев

Выступление команды мотофристайлеров Mad Men FMX на шоу всероссийского мотоклуба "Ночные волки" в Грозном.

Выступление команды мотофристайлеров Mad Men FMX на шоу Всероссийского мотоклуба Ночные волки, посетившего Грозный в рамках масштабного мотопробега по стране
21 из 29

Выступление команды мотофристайлеров Mad Men FMX на шоу всероссийского мотоклуба "Ночные волки" в Грозном.

© РИА Новости / Саид Царнаев
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Верующие на намазе в праздник Курбан-байрам в грозненской мечети "Сердце Чечни".

Верующие на намазе в праздник Курбан-Байрам мечети Сердце Чечни в Грозном
22 из 29

Верующие на намазе в праздник Курбан-байрам в грозненской мечети "Сердце Чечни".

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Пожарные МЧС России во время командно-штабных учений по тушению нефтехранилищ в Шалинском районе.

Сотрудники пожарной службы МЧС РФ во время командно-штабных учений по тушению нефтехранилищ в Шалинском районе
23 из 29

Пожарные МЧС России во время командно-штабных учений по тушению нефтехранилищ в Шалинском районе.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Горы в Итум-Калинском районе Чечни.

Горы в Итум-Калинском районе Чечни
24 из 29

Горы в Итум-Калинском районе Чечни.

© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкДевочка выступает на митинге, посвященном Дню весны и труда, на площади у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Девочка выступает на митинге, посвященном Дню весны и труда, на площади у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном
25 из 29
Девочка выступает на митинге, посвященном Дню весны и труда, на площади у Мемориального комплекса Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкАртисты Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова в сцене из спектакля "Домой" в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка.
Артисты Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова в сцене из спектакля Домой в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка
26 из 29
Артисты Чеченского государственного драматического театра имени Х. Нурадилова в сцене из спектакля "Домой" в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкУчастницы первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время тест-драйва багги "Чаборз М-3" на испытательном полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
Участницы первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время тест-драйва багги Чаборз М-3 на испытательном полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе
27 из 29
Участницы первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время тест-драйва багги "Чаборз М-3" на испытательном полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВыступление участницы соревнований на чемпионате России по аэродинамическим дисциплинам парашютного спорта Goodsky-2019 в Российском университете спецназа.
Выступление участницы соревнований на чемпионате России по аэродинамическим дисциплинам парашютного спорта Goodsky-2019 в Российском университете спецназа
28 из 29
Выступление участницы соревнований на чемпионате России по аэродинамическим дисциплинам парашютного спорта Goodsky-2019 в Российском университете спецназа.
© РИА Новости / Саид Царнаев
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанк

Лунное затмение на фоне здания высотного комплекса "Грозный-сити".

Луна во время затмения на фоне здания высотного комплекса Грозный сити в Грозном
29 из 29

Лунное затмение на фоне здания высотного комплекса "Грозный-сити".

© РИА Новости / Саид Царнаев
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лунное затмениеБессмертный полкЛунаНочные волки (байкерский клуб)Чеченская республика (Чечня)МиГ-29Республика ИнгушетияГрозныйИтум-Калинский районГудермесФотограф Саид-Хусейн ЦарнаевФото
 
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