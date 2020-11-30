Поединок, мировой рекорд и торжественное обещание: памяти Саида Царнаева
Саид Царнаев умел работать с новостной повесткой и мог увидеть красоту в обыденных мгновениях жизни.
Саид Царнаев умел работать с новостной повесткой и мог увидеть красоту в обыденных мгновениях жизни.
Артисты фольклорного ансамбля "Магас" выступают на гала-концерте в Сунже, посвященном 250-летию единения Ингушетии с Россией.
Артисты фольклорного ансамбля "Магас" выступают на гала-концерте в Сунже, посвященном 250-летию единения Ингушетии с Россией.
Поединок между Станиславом Каштановым и Асламбеком Идиговым за титул чемпиона Европы по версии WBO на международном турнире по профессиональному боксу "Время Легенд" в Грозном.
Поединок между Станиславом Каштановым и Асламбеком Идиговым за титул чемпиона Европы по версии WBO на международном турнире по профессиональному боксу "Время Легенд" в Грозном.
Одна из пяти девочек-сирот, найденных в сирийском лагере и спасенных при содействии руководства Чечни после обращения родственников.
Одна из пяти девочек-сирот, найденных в сирийском лагере и спасенных при содействии руководства Чечни после обращения родственников.
Ипподром в Гудермесе открыл скаковой сезон — 2019 скачками лошадей чистокровной верховой породы.
Ипподром в Гудермесе открыл скаковой сезон — 2019 скачками лошадей чистокровной верховой породы.
Салют во время празднования Нового года — 2019 в Грозном.
Салют во время празднования Нового года — 2019 в Грозном.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, муфтий Чечни Салах Межиев, глава республики Рамзан Кадыров и председатель чеченского парламента Магомед Даудов на акции "Бессмертный полк" в Грозном.
Депутат Госдумы Адам Делимханов, муфтий Чечни Салах Межиев, глава республики Рамзан Кадыров и председатель чеченского парламента Магомед Даудов на акции "Бессмертный полк" в Грозном.
Курсант первого курса Грозненского суворовского военного училища МВД с сестрой после церемонии принятия торжественного обещания в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Курсант первого курса Грозненского суворовского военного училища МВД с сестрой после церемонии принятия торжественного обещания в Мемориальном комплексе Славы имени Ахмата Кадырова в Грозном.
Участница первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время занятий по тактической стрельбе на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
Участница первого этапа фестиваля Sportbeauty 2019 во время занятий по тактической стрельбе на полигоне Российского университета спецназа в Гудермесе.
Суперлуние в Грозном.
Салют в день празднования 200-летия Грозного.
Новогодняя иллюминация в Грозном.
Участник "Гонки героев — Новая высота" на базе Международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе.
Участник "Гонки героев — Новая высота" на базе Международного учебного центра сил специального назначения в Гудермесе.
Подготовка к празднованию народного ифтара на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.
Подготовка к празднованию народного ифтара на площади перед мечетью "Сердце Чечни" в Грозном.
Пятилетний Рахим Куриев, установивший мировой рекорд по количеству отжиманий от пола: 3202 за один подход.
Пятилетний Рахим Куриев, установивший мировой рекорд по количеству отжиманий от пола: 3202 за один подход.
Рабочие армируют каркас здания торгово-развлекательного центра "Грозный Молл" в Грозном.
Рабочие армируют каркас здания торгово-развлекательного центра "Грозный Молл" в Грозном.
Выступление команды мотофристайлеров Mad Men FMX на шоу всероссийского мотоклуба "Ночные волки" в Грозном.
Выступление команды мотофристайлеров Mad Men FMX на шоу всероссийского мотоклуба "Ночные волки" в Грозном.
Верующие на намазе в праздник Курбан-байрам в грозненской мечети "Сердце Чечни".
Верующие на намазе в праздник Курбан-байрам в грозненской мечети "Сердце Чечни".
Пожарные МЧС России во время командно-штабных учений по тушению нефтехранилищ в Шалинском районе.
Пожарные МЧС России во время командно-штабных учений по тушению нефтехранилищ в Шалинском районе.
Горы в Итум-Калинском районе Чечни.
Лунное затмение на фоне здания высотного комплекса "Грозный-сити".
Лунное затмение на фоне здания высотного комплекса "Грозный-сити".