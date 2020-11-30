https://ria.ru/20201130/tragediya-1586969669.html

В Москве ребенок погиб после игры с младшим братом

В Москве ребенок погиб после игры с младшим братом

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что готова оказать психологическую поддержку и помощь семье, где игра двух... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T14:39

2020-11-30T14:39

2020-11-30T14:39

ольга ярославская

москва

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что готова оказать психологическую поддержку и помощь семье, где игра двух братьев закончилась смертью одного из них, а также будет держать ситуацию на контроле.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве 10-летний ребенок погиб после игры с младшим братом, во время которой он случайно попал ему по голове палкой. Трагедия произошла на детской площадке в районе Врачебного проезда в Москве.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга ярославская, москва, происшествия