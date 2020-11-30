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В Москве ребенок погиб после игры с младшим братом
В Москве ребенок погиб после игры с младшим братом
Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что готова оказать психологическую поддержку и помощь семье, где игра двух... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T14:39
2020-11-30T14:39
2020-11-30T14:39
ольга ярославская
москва
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская сообщила РИА Новости, что готова оказать психологическую поддержку и помощь семье, где игра двух братьев закончилась смертью одного из них, а также будет держать ситуацию на контроле.Ранее в СМИ появилась информация, что в Москве 10-летний ребенок погиб после игры с младшим братом, во время которой он случайно попал ему по голове палкой. Трагедия произошла на детской площадке в районе Врачебного проезда в Москве.
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ольга ярославская, москва, происшествия