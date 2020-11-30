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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201130/tikhanovskiy-1586909212.html
Белорусского оппозиционера Тихановского оставили под стражей
Белорусского оппозиционера Тихановского оставили под стражей
Белорусскому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до конца февраля, сообщила РИА Новости в... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T10:29
2020-11-30T10:29
протесты в белоруссии
цик белоруссии
александр лукашенко
минская область
белоруссия
литва
в мире
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до конца февраля, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Наталья Мацкевич.Предыдущий срок содержания под стражей у Тихановского истек 29 ноября. Он является обвиняемым в рамках уголовного дела о приготовлении к массовым беспорядкам в Белоруссии."Продлен срок еще на три месяца, до девяти месяцев. То есть до конца февраля 2021 года", - рассказала Мацкевич.Она предположила, что сроки могут быть продлены и после февраля, поскольку Тихановскому, в том числе, предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), он обвиняется в тяжком преступлении. При этом Мацкевич уточнила, что находится под подпиской о неразглашении и не может комментировать подробности обвинения.По словам Мацкевич, Тихановский по-прежнему содержится в следственном изоляторе тюрьмы города Жодино (Минская область), дважды в неделю его посещают адвокаты."Чувствует он себя нормально, внутренняя сила еще есть. Но, конечно же, он возмущен и обвинениями, и тем, что срок продлен", - добавила защитник.Ранее Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. После выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК Белоруссии, в шестой раз победил Александр Лукашенко, Тихановская уехала в Литву, откуда продолжает свою политическую деятельность. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов на высший государственный пост.
https://ria.ru/20201130/zaderzhaniya-1586883717.html
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цик белоруссии, александр лукашенко, минская область, белоруссия, литва, в мире

Белорусского оппозиционера Тихановского оставили под стражей

10:29 30.11.2020
 
© Фото : @stranadlyazhizni/instagramСергей Тихановский
Сергей Тихановский - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : @stranadlyazhizni/instagram
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МИНСК, 30 ноя – РИА Новости. Белорусскому оппозиционеру и блогеру Сергею Тихановскому продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до конца февраля, сообщила РИА Новости в понедельник его адвокат Наталья Мацкевич.
Предыдущий срок содержания под стражей у Тихановского истек 29 ноября. Он является обвиняемым в рамках уголовного дела о приготовлении к массовым беспорядкам в Белоруссии.
"Продлен срок еще на три месяца, до девяти месяцев. То есть до конца февраля 2021 года", - рассказала Мацкевич.
Она предположила, что сроки могут быть продлены и после февраля, поскольку Тихановскому, в том числе, предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), он обвиняется в тяжком преступлении. При этом Мацкевич уточнила, что находится под подпиской о неразглашении и не может комментировать подробности обвинения.
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По словам Мацкевич, Тихановский по-прежнему содержится в следственном изоляторе тюрьмы города Жодино (Минская область), дважды в неделю его посещают адвокаты.
"Чувствует он себя нормально, внутренняя сила еще есть. Но, конечно же, он возмущен и обвинениями, и тем, что срок продлен", - добавила защитник.
Ранее Тихановский собирался баллотироваться в президенты Белоруссии, но не смог зарегистрировать инициативную группу для своего выдвижения кандидатом. Сделать это смогла его жена Светлана, она впоследствии участвовала в избирательной кампании в качестве кандидата. После выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК Белоруссии, в шестой раз победил Александр Лукашенко, Тихановская уехала в Литву, откуда продолжает свою политическую деятельность. Оппозиция считает Тихановскую победителем выборов на высший государственный пост.
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