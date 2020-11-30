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Депутатов Госдумы, артистов и блогеров протестируют на знание истории ВОВ
Депутатов Госдумы, артистов и блогеров протестируют на знание истории ВОВ
Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны с участием депутатов Госдумы, блогеров, артистов театра и кино, пройдет в четверг 3 декабря, сообщает РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T13:59
2020-11-30T13:59
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны с участием депутатов Госдумы, блогеров, артистов театра и кино, пройдет в четверг 3 декабря, сообщает комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.В тестировании ежегодно участвуют депутаты Госдумы, блогеры, артисты театра и кино, популярные музыкальные исполнители, спортсмены и другие медийные лица, а также все желающие – всего около 800 тысяч человек из России и еще 54 стран мира. Тестирование будет бесплатным, пройти его 3 декабря сможет любой желающий на специально организованных площадках или онлайн на сайте проекта big-history.ru в течение всего дня по мск."Тест включает в себя 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны. Вопросы подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации", - отмечается в сообщении. По словам организаторов, проект направлен "на историческое просвещение молодежи и включает ряд мероприятий, крупнейшим из которых является международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны".Дата тестирования в этом году выбрана не случайно. "В этот день в России отмечается День неизвестного солдата. Однако в связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, тестирование будет проведено с учетом ограничений, установленных в субъектах РФ, а также странах проведения", - отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.Кроме тестирования в День неизвестного солдата в видеосервисе YouTube состоится премьера фильма молодежного парламента "Неизвестный Солдат", рассказывающего историю появления символа. "В съемках фильма приняли участие молодые парламентарии от Сахалина до Калининграда, научные сотрудники, музейные работники, поисковики и медийные лица", – говорится в сообщении.
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60
борис пайкин, youtube, госдума рф, калининград, общество

Депутатов Госдумы, артистов и блогеров протестируют на знание истории ВОВ

13:59 30.11.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Тестирование на знание истории Великой Отечественной войны с участием депутатов Госдумы, блогеров, артистов театра и кино, пройдет в четверг 3 декабря, сообщает комитет ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.
"Третьего декабря в 11.00 в рамках международного проекта молодежного парламента при Государственной думе РФ "Большая история", который реализуется с 2015 года, пройдет тест на знание истории Великой Отечественной войны", - информирует комитет. Там уточнили, что главной площадкой написания теста традиционно является Государственная дума РФ.
В тестировании ежегодно участвуют депутаты Госдумы, блогеры, артисты театра и кино, популярные музыкальные исполнители, спортсмены и другие медийные лица, а также все желающие – всего около 800 тысяч человек из России и еще 54 стран мира. Тестирование будет бесплатным, пройти его 3 декабря сможет любой желающий на специально организованных площадках или онлайн на сайте проекта big-history.ru в течение всего дня по мск.
"Тест включает в себя 30 вопросов по основным событиям Великой Отечественной войны. Вопросы подготовлены профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации", - отмечается в сообщении. По словам организаторов, проект направлен "на историческое просвещение молодежи и включает ряд мероприятий, крупнейшим из которых является международная акция "Тест по истории Великой Отечественной войны".
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Дата тестирования в этом году выбрана не случайно. "В этот день в России отмечается День неизвестного солдата. Однако в связи со сложной ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, тестирование будет проведено с учетом ограничений, установленных в субъектах РФ, а также странах проведения", - отметил председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин.
Кроме тестирования в День неизвестного солдата в видеосервисе YouTube состоится премьера фильма молодежного парламента "Неизвестный Солдат", рассказывающего историю появления символа. "В съемках фильма приняли участие молодые парламентарии от Сахалина до Калининграда, научные сотрудники, музейные работники, поисковики и медийные лица", – говорится в сообщении.
 
75 лет Великой ПобедыБорис ПайкинYouTubeГосдума РФКалининградОбщество
 
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