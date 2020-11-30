https://ria.ru/20201130/test-1586888775.html

В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи теста на коронавирус

В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи теста на коронавирус

Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T04:42

2020-11-30T04:42

2020-11-30T07:14

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что применение любых очищающих средств для полости рта также снижает количество вируса в мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала."Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2", - подчеркивает надзорное ведомство.Так, минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку, а также курить."Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков", - добавляет Роспотребнадзор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586870970.html

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586875829.html

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