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В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи теста на коронавирус
В Роспотребнадзоре напомнили правила сдачи теста на коронавирус
Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T04:42
2020-11-30T04:42
2020-11-30T07:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что применение любых очищающих средств для полости рта также снижает количество вируса в мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала."Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2", - подчеркивает надзорное ведомство.Так, минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку, а также курить."Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков", - добавляет Роспотребнадзор.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586870970.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор
напомнил о рекомендациях, которые необходимо соблюдать при сдаче ПЦР-теста на новую коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте ведомства.
"Если взять мазок сразу после еды, в пробирку может попасть недостаточное количество инфицированных клеток. В этом случае пациент может получить ложноотрицательный результат анализа. То же самое касается питья. По инструкции к наборам для ПЦР-исследования на SARS-CoV-2 взятие мазков рекомендуется проводить не раньше 3-4 часов после последнего приёма пищи. После приема алкоголя вероятность выявления коронавируса в мазке также может снизиться", - говорится в сообщении.
Отмечается, что применение любых очищающих средств для полости рта также снижает количество вируса в мазке. Зубная паста может содержать антисептические компоненты, а попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала.
"Для исследования мазок берут с поверхности миндалин, небных дужек и задней стенки ротоглотки. При взятии мазка из носоглотки зонд вводят по наружной стенке носового хода на достаточную глубину. Мазок, взятый со слизистой преддверия носа, может не выявить РНК коронавируса SARS-CoV-2", - подчеркивает надзорное ведомство.
Так, минимум за три часа до взятия мазков из ротоглотки нельзя принимать пищу, пить, чистить зубы, полоскать рот и горло, использовать спрей-освежитель для рта, жевать жевательную резинку, а также курить.
"Минимум за три часа до взятия мазков из носоглотки нельзя: промывать нос, использовать спреи, капли, мази для носа. За два дня до взятия мазка рекомендуется отказаться от употребления спиртных напитков", - добавляет Роспотребнадзор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.