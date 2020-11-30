https://ria.ru/20201130/terakty-1586889161.html

В Норвегии оштрафовали хабаровчанина за оправдание терактов 2011 года

В Норвегии оштрафовали хабаровчанина за оправдание терактов 2011 года

Мужчина из Хабаровска за оправдание теракта на острове Утёйа в Норвегии, произошедшего девять лет назад, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщает управление ФСБ РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T05:00

2020-11-30T05:00

2020-11-30T05:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

андерс брейвик

осло

хабаровск

норвегия

происшествия

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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Мужчина из Хабаровска за оправдание теракта на острове Утёйа в Норвегии, произошедшего девять лет назад, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщает управление ФСБ по Восточному военному округу.Сотрудники военной контрразведки установили, что хабаровчанин разместил в социальной сети "ВКонтакте" публикацию, в которой признавал совершенные Андерсом Брейвиком теракты правильными и нуждающимися в поддержке.Как поясняется, мужчина признал вину и раскаялся.Норвежский праворадикал Брейвик 22 июля 2011 года привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло. Погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, который был организован на острове Утёйа. Там были убиты 69 человек и ранены 66, в основном подростки. Сейчас террорист отбывает тюремный срок (21 год). Он может продлеваться неограниченное количество раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.

https://ria.ru/20200916/breyvik-1577316133.html

осло

хабаровск

норвегия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андерс брейвик, осло, хабаровск, норвегия, происшествия