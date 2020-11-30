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В Норвегии оштрафовали хабаровчанина за оправдание терактов 2011 года
В Норвегии оштрафовали хабаровчанина за оправдание терактов 2011 года
Мужчина из Хабаровска за оправдание теракта на острове Утёйа в Норвегии, произошедшего девять лет назад, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщает управление ФСБ РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T05:00
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
андерс брейвик
осло
хабаровск
норвегия
происшествия
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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Мужчина из Хабаровска за оправдание теракта на острове Утёйа в Норвегии, произошедшего девять лет назад, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщает управление ФСБ по Восточному военному округу.Сотрудники военной контрразведки установили, что хабаровчанин разместил в социальной сети "ВКонтакте" публикацию, в которой признавал совершенные Андерсом Брейвиком теракты правильными и нуждающимися в поддержке.Как поясняется, мужчина признал вину и раскаялся.Норвежский праворадикал Брейвик 22 июля 2011 года привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло. Погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, который был организован на острове Утёйа. Там были убиты 69 человек и ранены 66, в основном подростки. Сейчас террорист отбывает тюремный срок (21 год). Он может продлеваться неограниченное количество раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), андерс брейвик, осло, хабаровск, норвегия, происшествия

В Норвегии оштрафовали хабаровчанина за оправдание терактов 2011 года

05:00 30.11.2020
 
© Flickr / Egil Fujikawa NesНорвежская полиция
Норвежская полиция - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Flickr / Egil Fujikawa Nes
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ХАБАРОВСК, 30 ноя — РИА Новости. Мужчина из Хабаровска за оправдание теракта на острове Утёйа в Норвегии, произошедшего девять лет назад, оштрафован на 300 тысяч рублей, сообщает управление ФСБ по Восточному военному округу.
Сотрудники военной контрразведки установили, что хабаровчанин разместил в социальной сети "ВКонтакте" публикацию, в которой признавал совершенные Андерсом Брейвиком теракты правильными и нуждающимися в поддержке.
"Первый Восточный окружной военный суд признал фигуранта уголовного дела виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 205.2 УК России ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"), и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу", - говорится в сообщении.
Как поясняется, мужчина признал вину и раскаялся.
Норвежский праворадикал Брейвик 22 июля 2011 года привел в действие мощное взрывное устройство у одного из правительственных зданий в центре Осло. Погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он открыл огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии, который был организован на острове Утёйа. Там были убиты 69 человек и ранены 66, в основном подростки. Сейчас террорист отбывает тюремный срок (21 год). Он может продлеваться неограниченное количество раз, если заключенный, по мнению властей, продолжает представлять опасность для общества.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Андерс БрейвикОслоХабаровскНорвегияПроисшествия
 
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