https://ria.ru/20201130/tekhnika-1587027730.html

В Москве идет эксперимент по переводу коммунальной техники на электротягу

В Москве идет эксперимент по переводу коммунальной техники на электротягу

Эксперимент по переводу коммунальной техники на электричество проходит в Москве, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T18:46

2020-11-30T18:46

2020-11-30T19:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Эксперимент по переводу коммунальной техники на электричество проходит в Москве, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В данный момент проводится эксперимент, судя по результатам, мы видим положительный эффект от такого вида техники. В любом случае, этот процесс не быстрый. Пока, например, решаем вопрос перевода нашей техники на газомоторное топливо", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, планируется ли перевести коммунальную технику на электричество.Он отметил, что в столице уже появились электропылесосы, которые должны прийти на смену механическим с дизельными и бензиновыми двигателями. "Сейчас проводим испытания. Посмотрели на их работу летом, зарекомендовали себя хорошо. Сейчас устроим им проверку зимой. Стараемся делать все для того, чтобы вредных выбросов стало меньше, и воздух в городе был все чище", - уточнил заммэра.

https://ria.ru/20201023/spetstekhnika-1581034173.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва