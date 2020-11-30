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В Москве идет эксперимент по переводу коммунальной техники на электротягу
В Москве идет эксперимент по переводу коммунальной техники на электротягу
Эксперимент по переводу коммунальной техники на электричество проходит в Москве, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T18:46
2020-11-30T19:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
петр бирюков
москва
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Эксперимент по переводу коммунальной техники на электричество проходит в Москве, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков."В данный момент проводится эксперимент, судя по результатам, мы видим положительный эффект от такого вида техники. В любом случае, этот процесс не быстрый. Пока, например, решаем вопрос перевода нашей техники на газомоторное топливо", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, планируется ли перевести коммунальную технику на электричество.Он отметил, что в столице уже появились электропылесосы, которые должны прийти на смену механическим с дизельными и бензиновыми двигателями. "Сейчас проводим испытания. Посмотрели на их работу летом, зарекомендовали себя хорошо. Сейчас устроим им проверку зимой. Стараемся делать все для того, чтобы вредных выбросов стало меньше, и воздух в городе был все чище", - уточнил заммэра.
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жкх, петр бирюков, москва

В Москве идет эксперимент по переводу коммунальной техники на электротягу

18:46 30.11.2020 (обновлено: 19:17 30.11.2020)
 
© Комплекс городского хозяйства МосквыКоммунальщики с оборудованием
Коммунальщики с оборудованием - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Эксперимент по переводу коммунальной техники на электричество проходит в Москве, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"В данный момент проводится эксперимент, судя по результатам, мы видим положительный эффект от такого вида техники. В любом случае, этот процесс не быстрый. Пока, например, решаем вопрос перевода нашей техники на газомоторное топливо", - сказал Бирюков в интервью "Российской газете", отвечая на вопрос, планируется ли перевести коммунальную технику на электричество.
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Он отметил, что в столице уже появились электропылесосы, которые должны прийти на смену механическим с дизельными и бензиновыми двигателями. "Сейчас проводим испытания. Посмотрели на их работу летом, зарекомендовали себя хорошо. Сейчас устроим им проверку зимой. Стараемся делать все для того, чтобы вредных выбросов стало меньше, и воздух в городе был все чище", - уточнил заммэра.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХПетр БирюковМосква
 
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