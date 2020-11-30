Назван способ сберечь тайны, если вы дали смартфон постороннему
03:22 30.11.2020 (обновлено: 10:46 30.11.2020)
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Для этого основные операционные системы предусматривают разные способы. На Android есть возможность впустить постороннего под "гостевым аккаунтом". Создать его можно в "шторке уведомлений" или в настройках аккаунта, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.
Большая часть личной информации нуждается в защите, порой даже от членов семьи.
"Среди фотографий наверняка есть те, что ни за какие коврижки нельзя показывать посторонним. В чатах есть личная переписка, которую нельзя показывать домашним или начальнику, здесь же содержится история поиска, рабочая почта с конфиденциальными документами", — привел пример специалист.
Есть риск, что в ваше устройство заберется ребенок, и, наконец, не стоит забывать, что смартфон сегодня — в том числе средство платежа. Не стоит пускать в свой онлайн-банк посторонних.
Разработчики телефонов на Android предлагают решить эту проблему с помощью "гостевого аккаунта". Он должен быть на всех телефонах начиная с пятой версии. При его включении пользователь получает абсолютно "чистый" телефон, как из магазина. Подключается он через "шторку уведомлений" либо в настройках аккаунта.
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У Apple другой подход. Как рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, на iOS прежде всего необходимо усилить "входную" безопасность. Для этого нужно применять сложный код-пароль — не только цифры, но и буквы, а также включить двухфакторную авторизацию в аккаунте Apple.
Следует также выключить USB при заблокированном телефоне — так уменьшится вероятность вмешательства. На заблокированном экране отключите максимум функций, в том числе звонки и кошелек.
"Включите функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. Вкупе с синхронизацией и дублированием данных в облако этот вариант поможет избежать шантажа через чувствительную информацию, которая может обнаружиться на вашем телефоне", — советует Щельцин.
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