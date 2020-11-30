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Назван способ сберечь тайны, если вы дали смартфон постороннему
Назван способ сберечь тайны, если вы дали смартфон постороннему
Для этого основные операционные системы предусматривают разные способы. На Android есть возможность впустить постороннего под "гостевым аккаунтом". Создать его... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T03:22
2020-11-30T10:46
россия
евгений черток
рексофт
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
смартфоны
google android
apple ios
apple
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Для этого основные операционные системы предусматривают разные способы. На Android есть возможность впустить постороннего под "гостевым аккаунтом". Создать его можно в "шторке уведомлений" или в настройках аккаунта, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.Большая часть личной информации нуждается в защите, порой даже от членов семьи.Есть риск, что в ваше устройство заберется ребенок, и, наконец, не стоит забывать, что смартфон сегодня — в том числе средство платежа. Не стоит пускать в свой онлайн-банк посторонних. Разработчики телефонов на Android предлагают решить эту проблему с помощью "гостевого аккаунта". Он должен быть на всех телефонах начиная с пятой версии. При его включении пользователь получает абсолютно "чистый" телефон, как из магазина. Подключается он через "шторку уведомлений" либо в настройках аккаунта. У Apple другой подход. Как рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, на iOS прежде всего необходимо усилить "входную" безопасность. Для этого нужно применять сложный код-пароль — не только цифры, но и буквы, а также включить двухфакторную авторизацию в аккаунте Apple. Следует также выключить USB при заблокированном телефоне — так уменьшится вероятность вмешательства. На заблокированном экране отключите максимум функций, в том числе звонки и кошелек. "Включите функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. Вкупе с синхронизацией и дублированием данных в облако этот вариант поможет избежать шантажа через чувствительную информацию, которая может обнаружиться на вашем телефоне", — советует Щельцин.
https://ria.ru/20201129/otlipnut-1586795351.html
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россия, евгений черток, рексофт, ано "цифровые платформы", арсений щельцин, смартфоны, google android, apple ios, apple, технологии, общество

Назван способ сберечь тайны, если вы дали смартфон постороннему

03:22 30.11.2020 (обновлено: 10:46 30.11.2020)
 
© Depositphotos / sakkmesterkeДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© Depositphotos / sakkmesterke
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Для этого основные операционные системы предусматривают разные способы. На Android есть возможность впустить постороннего под "гостевым аккаунтом". Создать его можно в "шторке уведомлений" или в настройках аккаунта, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.
Большая часть личной информации нуждается в защите, порой даже от членов семьи.
"Среди фотографий наверняка есть те, что ни за какие коврижки нельзя показывать посторонним. В чатах есть личная переписка, которую нельзя показывать домашним или начальнику, здесь же содержится история поиска, рабочая почта с конфиденциальными документами", — привел пример специалист.
Есть риск, что в ваше устройство заберется ребенок, и, наконец, не стоит забывать, что смартфон сегодня — в том числе средство платежа. Не стоит пускать в свой онлайн-банк посторонних.
Разработчики телефонов на Android предлагают решить эту проблему с помощью "гостевого аккаунта". Он должен быть на всех телефонах начиная с пятой версии. При его включении пользователь получает абсолютно "чистый" телефон, как из магазина. Подключается он через "шторку уведомлений" либо в настройках аккаунта.
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У Apple другой подход. Как рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, на iOS прежде всего необходимо усилить "входную" безопасность. Для этого нужно применять сложный код-пароль — не только цифры, но и буквы, а также включить двухфакторную авторизацию в аккаунте Apple.
Следует также выключить USB при заблокированном телефоне — так уменьшится вероятность вмешательства. На заблокированном экране отключите максимум функций, в том числе звонки и кошелек.
"Включите функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. Вкупе с синхронизацией и дублированием данных в облако этот вариант поможет избежать шантажа через чувствительную информацию, которая может обнаружиться на вашем телефоне", — советует Щельцин.
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РоссияЕвгений ЧертокРексофтАНО "Цифровые платформы"Арсений ЩельцинСмартфоныGoogle AndroidApple iOSAppleТехнологииОбщество
 
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