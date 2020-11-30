https://ria.ru/20201130/taynik-1586930488.html

Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище

Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище

На Кубани в ходе расследования уголовного дела о коррупции в электросетевой компании в тайнике на кладбище нашли 50 миллионов рублей, сообщает в понедельник... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T12:10

2020-11-30T12:10

2020-11-30T19:49

следственный комитет россии (ск рф)

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. На Кубани в ходе расследования уголовного дела о коррупции в электросетевой компании в тайнике на кладбище нашли 50 миллионов рублей, сообщает в понедельник региональный главк СК России.О возбуждении уголовного дела стало известно в начале октября: заместителя руководителя некоей электросетевой компании заподозрили в том, что он пообещал выступить посредником при взяточничестве.По данным следствия, топ-менеджеру стало известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, и он предложил коллеге "оказать содействие" в передаче десяти миллионов рублей должностным лицам за то, чтобы замять дело.Тот заявил шефу, что согласен на такие условия, но сам пошел в Следственный комитет, указывалось в релизе. В итоге СК вместе с ФСБ устроил обыски у подозреваемого, в ходе которых изъял более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и десяток люксовых часов. Сейчас топ-менеджер находится в СИЗО."В рамках расследования <…> 26 ноября в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем", — сообщает СУ СК.

https://ria.ru/20201020/chinovniki-1580664623.html

краснодарский край

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Кадры обнаружения тайника с деньгами на краснодарском кладбище Кадры обнаружения тайника с деньгами на краснодарском кладбище 2020-11-30T12:10 true PT0M23S

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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия