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Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище
Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище
На Кубани в ходе расследования уголовного дела о коррупции в электросетевой компании в тайнике на кладбище нашли 50 миллионов рублей, сообщает в понедельник... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T12:10
2020-11-30T19:49
следственный комитет россии (ск рф)
краснодарский край
происшествия
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. На Кубани в ходе расследования уголовного дела о коррупции в электросетевой компании в тайнике на кладбище нашли 50 миллионов рублей, сообщает в понедельник региональный главк СК России.О возбуждении уголовного дела стало известно в начале октября: заместителя руководителя некоей электросетевой компании заподозрили в том, что он пообещал выступить посредником при взяточничестве.По данным следствия, топ-менеджеру стало известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, и он предложил коллеге "оказать содействие" в передаче десяти миллионов рублей должностным лицам за то, чтобы замять дело.Тот заявил шефу, что согласен на такие условия, но сам пошел в Следственный комитет, указывалось в релизе. В итоге СК вместе с ФСБ устроил обыски у подозреваемого, в ходе которых изъял более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и десяток люксовых часов. Сейчас топ-менеджер находится в СИЗО."В рамках расследования &lt;…&gt; 26 ноября в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем", — сообщает СУ СК.
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Кадры обнаружения тайника с деньгами на краснодарском кладбище
Кадры обнаружения тайника с деньгами на краснодарском кладбище
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следственный комитет россии (ск рф), краснодарский край, происшествия

Следователи нашли 50 миллионов рублей на кубанском кладбище

12:10 30.11.2020 (обновлено: 19:49 30.11.2020)
 
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. На Кубани в ходе расследования уголовного дела о коррупции в электросетевой компании в тайнике на кладбище нашли 50 миллионов рублей, сообщает в понедельник региональный главк СК России.
О возбуждении уголовного дела стало известно в начале октября: заместителя руководителя некоей электросетевой компании заподозрили в том, что он пообещал выступить посредником при взяточничестве.
По данным следствия, топ-менеджеру стало известно, что в отношении его подчиненного проводится доследственная проверка, и он предложил коллеге "оказать содействие" в передаче десяти миллионов рублей должностным лицам за то, чтобы замять дело.
Тот заявил шефу, что согласен на такие условия, но сам пошел в Следственный комитет, указывалось в релизе. В итоге СК вместе с ФСБ устроил обыски у подозреваемого, в ходе которых изъял более 20 миллионов рублей, 100 тысяч долларов и десяток люксовых часов. Сейчас топ-менеджер находится в СИЗО.
"В рамках расследования <…> 26 ноября в тайнике, оборудованном на Славянском кладбище города Краснодара, обнаружено более 50 миллионов рублей, которые, по версии следствия, возможно, были добыты фигурантом преступным путем", — сообщает СУ СК.
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