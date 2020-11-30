https://ria.ru/20201130/svpd-1586915794.html

Российский постпред оценил будущее СВПД в случае победы Байдена

Российский постпред оценил будущее СВПД в случае победы Байдена

США могут занять более конструктивную позицию по СВПД в случае победы демократа Джо Байдена на выборах, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T10:52

2020-11-30T10:52

2020-11-30T11:09

михаил ульянов

совет безопасности оон

евросоюз

иран

выборы президента сша — 2020

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

михаил ульянов (дипломат)

магатэ

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585987556_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_46e08f83eeefcdc3158dc071577fcca4.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США могут занять более конструктивную позицию по СВПД в случае победы демократа Джо Байдена на выборах, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.Говоря о перспективе переговоров США и Ирана по ядерной программе, Ульянов отметил, что прогнозы пока давать сложно, но шансы есть."Шансы реальные есть, действительно они есть, но здесь столько подводных камней, что уверенно прогнозировать я бы не стал, но шансы, повторяю, есть, вполне реальные", - добавил он.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.

https://ria.ru/20200929/svpd-1577957411.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил ульянов, совет безопасности оон, евросоюз, иран, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), михаил ульянов (дипломат), магатэ, джо байден, сша, в мире