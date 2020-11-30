Российский постпред оценил будущее СВПД в случае победы Байдена
10:52 30.11.2020 (обновлено: 11:09 30.11.2020)
© AP Photo / Andrew HarnikДжо Байден во время выступления в Уилмингтоне, США
© AP Photo / Andrew Harnik
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. США могут занять более конструктивную позицию по СВПД в случае победы демократа Джо Байдена на выборах, заявил постпред России при МАГАТЭ Михаил Ульянов.
"В случае победы Байдена есть вероятность того, что американцы займут более конструктивную позицию (по СВПД – ред.)", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
Говоря о перспективе переговоров США и Ирана по ядерной программе, Ульянов отметил, что прогнозы пока давать сложно, но шансы есть.
"Шансы реальные есть, действительно они есть, но здесь столько подводных камней, что уверенно прогнозировать я бы не стал, но шансы, повторяю, есть, вполне реальные", - добавил он.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием СВПД, выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в частности, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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