https://ria.ru/20201130/sumka-1586898456.html

В Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном

В Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном

В московском аэропорту Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T08:58

2020-11-30T08:58

2020-11-30T09:28

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, во время сортировки багажа сработали датчики безопасности. Дежурные службы поместили подозрительный предмет в специализированное помещение.Также специалисты связались с ФГУП "Радон" для возможного изъятия и утилизации сумки, если опасения подтвердятся.

https://ria.ru/20201116/urfu-1584446549.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шереметьево (аэропорт), происшествия