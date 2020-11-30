https://ria.ru/20201130/sumka-1586898456.html
В Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
В Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
В московском аэропорту Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T08:58
2020-11-30T08:58
2020-11-30T09:28
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево проверяют сумку с повышенным радиационным фоном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По его словам, во время сортировки багажа сработали датчики безопасности. Дежурные службы поместили подозрительный предмет в специализированное помещение.Также специалисты связались с ФГУП "Радон" для возможного изъятия и утилизации сумки, если опасения подтвердятся.
https://ria.ru/20201116/urfu-1584446549.html
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РИА Новости
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шереметьево (аэропорт), происшествия