https://ria.ru/20201130/sud-1587005156.html

Житель Нальчика ответит в суде за попытку зарезать девочку-подростка

Житель Нальчика ответит в суде за попытку зарезать девочку-подростка

Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он пытался зарезать 14-летнюю девушку,... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T17:11

2020-11-30T17:11

2020-11-30T17:11

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он пытался зарезать 14-летнюю девушку, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.По версии следствия, вечером 26 сентября 2020 года 35-летний житель Нальчика со своей подругой катались на велосипедах и встретили троих знакомых парней, с которыми была 14-летняя девушка. В ходе разговора между мужчиной и одним из молодых людей произошла потасовка, так как выяснилось, что ранее между несовершеннолетней и знакомой мужчины был конфликт.Отмечается, что девушка осталась жива, так как ей была оказана своевременная медицинская помощь.Мужчине предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20201127/nozh-1586542095.html

нальчик

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нальчик, происшествия