https://ria.ru/20201130/sud-1587005156.html
Житель Нальчика ответит в суде за попытку зарезать девочку-подростка
Житель Нальчика ответит в суде за попытку зарезать девочку-подростка
Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он пытался зарезать 14-летнюю девушку,... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T17:11
2020-11-30T17:11
2020-11-30T17:11
нальчик
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1400x0_80_0_0_5ce4a6d6f2cd9b6c9fe7c24d564291a8.jpg
НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости. Следователи в Нальчике завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он пытался зарезать 14-летнюю девушку, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.По версии следствия, вечером 26 сентября 2020 года 35-летний житель Нальчика со своей подругой катались на велосипедах и встретили троих знакомых парней, с которыми была 14-летняя девушка. В ходе разговора между мужчиной и одним из молодых людей произошла потасовка, так как выяснилось, что ранее между несовершеннолетней и знакомой мужчины был конфликт.Отмечается, что девушка осталась жива, так как ей была оказана своевременная медицинская помощь.Мужчине предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20201127/nozh-1586542095.html
нальчик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1400x0_80_0_0_f4a5d3dd38e5c002e1a2d95ad916175c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нальчик, происшествия
НАЛЬЧИК, 30 ноя – РИА Новости.
Следователи в Нальчике
завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в том, что он пытался зарезать 14-летнюю девушку, сообщает СУСК РФ по Кабардино-Балкарии.
По версии следствия, вечером 26 сентября 2020 года 35-летний житель Нальчика со своей подругой катались на велосипедах и встретили троих знакомых парней, с которыми была 14-летняя девушка. В ходе разговора между мужчиной и одним из молодых людей произошла потасовка, так как выяснилось, что ранее между несовершеннолетней и знакомой мужчины был конфликт.
"В ходе потасовки мужчина распылил в сторону молодых людей перцовый газовый баллончик, после чего спешно уехал на велосипеде. Через некоторое время в тот же день он увидел несовершеннолетнюю девушку, из-за которой произошел конфликт. Он подъехал к ней и складным туристическим ножом нанес ей несколько ударов в область туловища, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка осталась жива, так как ей была оказана своевременная медицинская помощь.
Мужчине предъявлено обвинение по статье "Покушение на убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. "Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу", - уточняет ведомство.