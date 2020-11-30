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Краснодарский край
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На Кубани производители масличных культур получат субсидии
На Кубани производители масличных культур получат субсидии
Производители масличных культур Краснодарского края получат более 208 миллионов рублей субсидий, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T19:23
2020-11-30T19:23
краснодарский край
краснодарский край
экономика
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Производители масличных культур Краснодарского края получат более 208 миллионов рублей субсидий, сообщает администрация региона.Уточняется, что субсидия предоставляется сельхозпроизводителям для увеличения объемов выпуска продукции переработки масличных культур, которая сегодня широко востребована на внешних рынках.Отмечается, что за субсидией уже обратились более 100 заявителей. Прием документов продлится до 14 декабря.По данным краевых властей, масложировая продукция входит в число экспортно ориентированной. В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году Кубани предстоит нарастить экспортные поставки масложировой продукции до 374 миллионов долларов. В текущем году регион поставил на зарубежные рынки такой продукции на сумму свыше 337 миллионов долларов.
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краснодарский край, экономика

На Кубани производители масличных культур получат субсидии

19:23 30.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае
Цветение подсолнечника на полях в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Производители масличных культур Краснодарского края получат более 208 миллионов рублей субсидий, сообщает администрация региона.

"На Кубани производителям масличных культур направлено более 208 миллионов рублей субсидий. Поддержка оказана из федерального и краевого бюджетов в рамках реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", - говорится в сообщении.

Уточняется, что субсидия предоставляется сельхозпроизводителям для увеличения объемов выпуска продукции переработки масличных культур, которая сегодня широко востребована на внешних рынках.
Отмечается, что за субсидией уже обратились более 100 заявителей. Прием документов продлится до 14 декабря.
По данным краевых властей, масложировая продукция входит в число экспортно ориентированной. В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году Кубани предстоит нарастить экспортные поставки масложировой продукции до 374 миллионов долларов. В текущем году регион поставил на зарубежные рынки такой продукции на сумму свыше 337 миллионов долларов.
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