https://ria.ru/20201130/subsidii-1587035888.html

На Кубани производители масличных культур получат субсидии

На Кубани производители масличных культур получат субсидии

Производители масличных культур Краснодарского края получат более 208 миллионов рублей субсидий, сообщает администрация региона. РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T19:23

2020-11-30T19:23

2020-11-30T19:23

краснодарский край

краснодарский край

экономика

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КРАСНОДАР, 30 ноя — РИА Новости. Производители масличных культур Краснодарского края получат более 208 миллионов рублей субсидий, сообщает администрация региона.Уточняется, что субсидия предоставляется сельхозпроизводителям для увеличения объемов выпуска продукции переработки масличных культур, которая сегодня широко востребована на внешних рынках.Отмечается, что за субсидией уже обратились более 100 заявителей. Прием документов продлится до 14 декабря.По данным краевых властей, масложировая продукция входит в число экспортно ориентированной. В рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" к 2024 году Кубани предстоит нарастить экспортные поставки масложировой продукции до 374 миллионов долларов. В текущем году регион поставил на зарубежные рынки такой продукции на сумму свыше 337 миллионов долларов.

https://ria.ru/20201127/fermery-1586684338.html

краснодарский край

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краснодарский край, экономика