https://ria.ru/20201130/studenty-1587048815.html

Фальков опроверг сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов

Фальков опроверг сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов

Число студентов, отчисленных в прошлом учебном году и этом, примерно одинаковое, массовых отчислений нет, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T20:38

2020-11-30T20:38

2020-12-01T09:16

навигатор абитуриента

валерий фальков

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

общество

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число студентов, отчисленных в прошлом учебном году и этом, примерно одинаковое, массовых отчислений нет, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков.Он отреагировал на сообщения в СМИ о том, что иностранных студентов ряда российских вузов якобы массово отчисляют из-за того, что они не могут въехать в РФ. Ранее пресс-служба Минобрнауки уже заявляла, что отчислений иностранцев из-за перехода на "дистант" не было."Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет. Количество отчисленных в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года студентов, как в прошлом году, так и в этом, примерно одинаковое", - заявил Фальков на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобрнауки.

https://ria.ru/20201117/vuzy-1584969585.html

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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество