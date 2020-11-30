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Фальков опроверг сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов
Фальков опроверг сообщения о массовых отчислениях иностранных студентов
Число студентов, отчисленных в прошлом учебном году и этом, примерно одинаковое, массовых отчислений нет, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T20:38
2020-11-30T20:38
2020-12-01T09:16
навигатор абитуриента
валерий фальков
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
общество
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Число студентов, отчисленных в прошлом учебном году и этом, примерно одинаковое, массовых отчислений нет, заявил в понедельник глава Минобрнауки Валерий Фальков.Он отреагировал на сообщения в СМИ о том, что иностранных студентов ряда российских вузов якобы массово отчисляют из-за того, что они не могут въехать в РФ. Ранее пресс-служба Минобрнауки уже заявляла, что отчислений иностранцев из-за перехода на "дистант" не было."Никаких массовых отчислений иностранных студентов из российских вузов нет. Количество отчисленных в период с 1 сентября по 30 ноября текущего года студентов, как в прошлом году, так и в этом, примерно одинаковое", - заявил Фальков на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобрнауки.
https://ria.ru/20201117/vuzy-1584969585.html
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навигатор абитуриента, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество