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Тюменские власти купят стол для конференций за 4,6 миллиона рублей
Тюменские власти купят стол для конференций за 4,6 миллиона рублей
Управление капитального строительства Тюменской области заключило договор на поставку мебели на общую сумму 77,5 миллиона рублей, в числе наиболее дорогих... РИА Новости, 30.11.2020
2020-11-30T23:27
2020-12-01T09:36
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тюмень
общество
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Управление капитального строительства Тюменской области заключило договор на поставку мебели на общую сумму 77,5 миллиона рублей, в числе наиболее дорогих позиций — стол для конференций за 4,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.Контракт заключен с ООО "ДЭФО — Санкт-Петербург" и находится на исполнении до конца года.Власти закупают значительный перечень предметов мебели. Наиболее затратными оказались столы. Один из них, конференц-стол на 45 человек, стоит 4,6 миллиона рублей."Столешница изготовлена из экологически чистого материала средней плотности — плиты мелкодисперсной фракции (МДФ) с бортом из массива, покрытой шпонированным ясенем. Рабочая поверхность стола разделена на три секции. Центральная секция выполнена из натуральной кожи, боковые секции выполнены из МДФ, облицованной шпонированым ясенем и покрыты многослойным матовым лаком. &lt;…&gt; В столешницу вмонтированы прямоугольные кабель-менеджменты с крышкой, обтянутые натуральной кожей. Крышка — из натуральной кожи", — говорится в описании стола.Еще один набор для руководителя обойдется больше чем в миллион рублей. Сам стол стоит 643,2 тысячи рублей, к нему прилагаются брифинг-приставка за 814 тысяч рублей и боковая тумба за 328,5 тысячи рублей. Также в перечне кресло с пуфом за 195 тысяч рублей, диван за 359 тысяч рублей, трехстворчатый шкаф-гардероб за 195 тысяч рублей.Отмечается, что вся продукция должна быть российского производства."Поставщик самостоятельно доставляет товар по адресу: Россия, город Тюмень, улица Немцова &lt;…&gt; в срок до 15.12.2020 года", — говорится в документации. Уточняется, что пункт назначения — строящееся административное здание.
https://ria.ru/20201028/ikornitsy-1581976304.html
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тюменская область, тюмень, общество

Тюменские власти купят стол для конференций за 4,6 миллиона рублей

23:27 30.11.2020 (обновлено: 09:36 01.12.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области - РИА Новости, 1920, 30.11.2020
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Управление капитального строительства Тюменской области заключило договор на поставку мебели на общую сумму 77,5 миллиона рублей, в числе наиболее дорогих позиций — стол для конференций за 4,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.
Контракт заключен с ООО "ДЭФО — Санкт-Петербург" и находится на исполнении до конца года.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 18:19
Госдума передумала закупать позолоченные икорницы
Власти закупают значительный перечень предметов мебели. Наиболее затратными оказались столы. Один из них, конференц-стол на 45 человек, стоит 4,6 миллиона рублей.
"Столешница изготовлена из экологически чистого материала средней плотности — плиты мелкодисперсной фракции (МДФ) с бортом из массива, покрытой шпонированным ясенем. Рабочая поверхность стола разделена на три секции. Центральная секция выполнена из натуральной кожи, боковые секции выполнены из МДФ, облицованной шпонированым ясенем и покрыты многослойным матовым лаком. <…> В столешницу вмонтированы прямоугольные кабель-менеджменты с крышкой, обтянутые натуральной кожей. Крышка — из натуральной кожи", — говорится в описании стола.
Еще один набор для руководителя обойдется больше чем в миллион рублей. Сам стол стоит 643,2 тысячи рублей, к нему прилагаются брифинг-приставка за 814 тысяч рублей и боковая тумба за 328,5 тысячи рублей. Также в перечне кресло с пуфом за 195 тысяч рублей, диван за 359 тысяч рублей, трехстворчатый шкаф-гардероб за 195 тысяч рублей.
Отмечается, что вся продукция должна быть российского производства.
"Поставщик самостоятельно доставляет товар по адресу: Россия, город Тюмень, улица Немцова <…> в срок до 15.12.2020 года", — говорится в документации. Уточняется, что пункт назначения — строящееся административное здание.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 13:51
ГП закупила телефоны для секретных переговоров по 170 тысяч рублей каждый
 
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