https://ria.ru/20201130/stol-1587070240.html

Тюменские власти купят стол для конференций за 4,6 миллиона рублей

Тюменские власти купят стол для конференций за 4,6 миллиона рублей

Управление капитального строительства Тюменской области заключило договор на поставку мебели на общую сумму 77,5 миллиона рублей, в числе наиболее дорогих... РИА Новости, 30.11.2020

2020-11-30T23:27

2020-11-30T23:27

2020-12-01T09:36

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тюмень

общество

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Управление капитального строительства Тюменской области заключило договор на поставку мебели на общую сумму 77,5 миллиона рублей, в числе наиболее дорогих позиций — стол для конференций за 4,6 миллиона рублей, следует из данных портала госзакупок.Контракт заключен с ООО "ДЭФО — Санкт-Петербург" и находится на исполнении до конца года.Власти закупают значительный перечень предметов мебели. Наиболее затратными оказались столы. Один из них, конференц-стол на 45 человек, стоит 4,6 миллиона рублей."Столешница изготовлена из экологически чистого материала средней плотности — плиты мелкодисперсной фракции (МДФ) с бортом из массива, покрытой шпонированным ясенем. Рабочая поверхность стола разделена на три секции. Центральная секция выполнена из натуральной кожи, боковые секции выполнены из МДФ, облицованной шпонированым ясенем и покрыты многослойным матовым лаком. <…> В столешницу вмонтированы прямоугольные кабель-менеджменты с крышкой, обтянутые натуральной кожей. Крышка — из натуральной кожи", — говорится в описании стола.Еще один набор для руководителя обойдется больше чем в миллион рублей. Сам стол стоит 643,2 тысячи рублей, к нему прилагаются брифинг-приставка за 814 тысяч рублей и боковая тумба за 328,5 тысячи рублей. Также в перечне кресло с пуфом за 195 тысяч рублей, диван за 359 тысяч рублей, трехстворчатый шкаф-гардероб за 195 тысяч рублей.Отмечается, что вся продукция должна быть российского производства."Поставщик самостоятельно доставляет товар по адресу: Россия, город Тюмень, улица Немцова <…> в срок до 15.12.2020 года", — говорится в документации. Уточняется, что пункт назначения — строящееся административное здание.

https://ria.ru/20201028/ikornitsy-1581976304.html

https://ria.ru/20200625/1573462065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюменская область, тюмень, общество